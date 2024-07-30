Elite World Hotels & Resorts’a uluslararası 9 ödül

Elite World Hotels & Resorts, konaklama sektörü ve SPA alanında dünya çapında en prestijli ödüllerinden kabul edilen “Haute Grandeur Global Awards 2024” ödüllerinin sahibi oldu. Otel ve SPA kategorilerinde dünyanın en iyi tesislerine verilen ödüllerde Elite World zinciri bünyesindeki iki otel listeye girmeye hak kazandı.

Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres 5 dalda “Haute Grandeur Global Hotel Awards”, Elite World Grand İstanbul Küçükyalı ise 4 dalda “Haute Grandeur Global SPA Awards” olmak üzere toplam 9 ödülün sahibi Elite World Hotels & Resorts oldu.

SPA ve oteliyle en prestijli listede

Küresel anlamda konukseverlik deneyimlerini değerlendiren “Haute Grandeur Global Hotel Awards” kapsamında Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres, “Küresel Düzeyde En İyi Kongre Oteli”, “Avrupa'nın En İyi Lüks Oteli”, “Türkiye'nin En İyi İş Oteli”, “Türkiye'nin En İyi Tasarım Oteli”, “Türkiye'nin En İyi Mice Oteli” olmak üzere 5 kategoride ödülleri topladı. Dünya çapındaki en iyi SPA’ların seçildiği güvenilir ve prestijli bir ödül olan “Haute Grandeur Global SPA Awards” kapsamında Elite World Grand İstanbul Küçükyalı ise bünyesindeki Fit Life SPA & Health Center, “Küresel Düzeyde En İyi İş Oteli SPA’sı”, “Avrupa'nın En İyi SPA Destinasyonu”, “Türkiye'nin En İyi Şehir Oteli SPA’sı” ve “Türkiye'nin En İyi Şehir SPA’sı” olmak üzere dört farklı ödülün sahibi oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Elite World Hotels & Resorts Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Elite World zinciri olarak global standartlarındaki hizmet kalitemizi her yıl dünyanın dört bir yanından otellerimize gelen misafirlerimizle buluşturuyoruz. Dünyanın en prestijli seyahat ödüllerinden “Haute Grandeur Global Hotel Awards”a iki otelimiz ve bünyemizdeki SPA markamız ile layık görülmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Aldığımız ödüller, konaklama ve SPA alanındaki üstün hizmet anlayışımızı kanıtlaması açısından büyük önem taşıyor.” dedi.