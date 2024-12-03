ELM Kimya, dijital yatırımları ile büyümesini sürdürecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Petrokimya endüstrisinin ileri gelen hammadde üreticileri ile kurduğu iş birliği çerçevesinde polimerler, petrol ürünleri ve diğer emtiaların dağıtımını ve ticaretini yapan ELM Kimya aynı zamanda 20’den fazla ülkeye de ihracat yapıyor. Türkiye’deki üretimin sektör talebini yeterli oranda karşılamadığı için direkt ithalatçıların bağlı sektörlerin üretimi için oldukça önemli olduğunu belirten ELM Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Emir Yıldızhan, “Türkiye çok büyük bir pazar ancak yerli imkanlarla üretilen hammadde çok sınırlı. Biz distribütörlük anlaşmaları ile sektörlerin ihtiyaç duyduğu polimerden üreye kadar birçok hammaddenin tedarikini sağlıyoruz. Ağırlıklı ambalaj ve inşaat sektörüne hizmet veriyoruz. Kazancımızı yeniden hammadde stokumuzu güçlendirmek adına kullanıyoruz” dedi.

Tedarik ettikleri hammaddeleri, operasyonel süreçleri en verimli şekilde kullanmak adına Türkiye’nin çeşitli noktalarındaki 20’den fazla depoda muhafaza ettiklerini söyleyen Yıldızhan, “Aylık ortalama 15 bin ton civarında plastik hammadde ticareti yapıyoruz. Ayrıca bünyemizde bir geri dönüşüm ve bu yıl başında devreye aldığımız bir ambalaj üretim tesisi bulunuyor. Plastik hammadde işimizin amiral gemisini oluştururken diğer alanlarda sürdürülebilirlik çalışmalarımızın yanı sıra özellikle ambalaj tarafında biyobozunur ambalaj gibi yenilikçi konular üzerinde çalışıyoruz. 2018 yılından beri plastik hammaddelerin geri dönüşümünü yaparak, ülke ekonomisine verdiğimiz katkının yanı sıra, sirküler ekonomiye de katkı sağlıyoruz. Her yıl 25 bin tondan fazla plastik atığı ELM Kimya bünyesinde geri dönüştürüyoruz” diye konuştu.

Şirket olarak dijital taraftaki yatırımların da devam ettiğini belirten Yıldızhan, 2025 içerisinde ticaretini yaptıkları ürünlerin satın alınabileceği bir dijital satış platformunu devreye alacaklarını ve bu platformun yapay zeka başta olmak üzere güncel birçok teknoloji ile donatılacağını söyledi.

“İstikrarlı büyümemiz sürüyor”

Sektörün, diğer endüstrilerdeki üretim hızına bağlı olarak ilerlediğini hatırlatan Yıldızhan, “Baktığınız zaman birçok şeyde plastik var. Üretim sürdüğü müddetçe bizim sektör de hareketli oluyor. Ancak son dönemde bozulan ekonomik parametreler ile birlikte güçlü müşteri portföyü olmayan firmaların sorunlar yaşamaya başladığını gördük. Bizim yıllardır çalıştığımız müşterilerimizle oturmuş bir yapımız var ve bu da süreci yönetmek adına elimizi güçlendirdi” dedi. Birçok hammaddede olduğu gibi piyasayı büyük ölçüde arz-talep dengesi belirliyor” diye konuştu.

İstikrarlı büyümelerini sürdürdüklerinin de altını çizen Abdullah Emir Yıldızhan, “Bursa ilk 250 Büyük Firmalar listesinde bu sene plastik sektöründe 1. sırada yer aldık. Genel sıralamada ise 45. sırada yer alarak yükselişimize devam ettik. Fuar katılımlarını önemsiyoruz. Bu kapsamda bu yıl 4. Kez İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’na katılım göstereceğiz. Ayrıca 2025 yılında İtalya ve Fransa’da da fuarlara katılım sağlayacağız. Fuarlar iç pazarda yeni müşteriler için eskisi kadar etkili olmasa da ihracat yaptığımız müşteriler ve ihracat kapasitesi anlamında halen çok kıymetli” dedi.