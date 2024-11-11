Elotek, yeni tesisi ve dijital yatırımları ile büyüyecek

ALİ ŞAHİN/BURSA

Aydınlatma alanında müşterilerine özel, özgün tasarımlar ile çözüm odaklı olarak 12 yıldır faaliyetlerine devam eden Elonik Aydınlatma Teknolojileri büyümesine devam ediyor. Müşterilerine özel, proje bazlı üretimler yapan Elonik, perakendeye hitap etmek ve kendi geliştirdiği seri üretim aydınlatma elemanları ile pazarda yer almak için kurduğu Elotek’in model mağazasını açtı. Büyüyen pazarları iyi analiz ederek bu alanlardaki yatırımlara devam ettiklerini belirten Elonik Aydınlatma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, “Elotek olarak kendi tasarladığımız ürünleri son kullanıcıya perakende olarak ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda kendi tasarımımız olan 27 ürünü kataloğumuza ekledik. Model mağazamızda da bu ürünlerin satışına başladık. Her geçen gün daha fazla ürünü pazara sunmak adına Ar-Ge ekibimiz çalışmaya devam ediyor” dedi.

Elotek için yeni bir makine parkuru yatırımı yaptıklarını söyleyen Şahin, “Makine parkurunu Elotek’in ihtiyaçları doğrultusunda güncel teknoloji ile kurduk. Ancak mevcut alanımız büyüme planlarımız için yetersiz kaldığından bir arazi yatırımı yaptık. Yine NİLTİM bölgesinde bulunan bu arazide toplam 70-80 milyon TL’lik bir maliyetle 1000 metrekarelik bir tesis yatırımını da önümüzdeki yıl hayata geçirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

“Ar-Ge ofisi kuracağız”

Elotek’i kurumsal bir yapı üzerine inşa ettiklerini vurgulayan Şahin, “Kalite ve yönetim sistemini düzenlemek adına çalışma başlattık. Personel sayımızı yeni tesis ile birlikte yaklaşık iki katına çıkaracağız. Bu personel artışı ile birlikte bir Ar-Ge ofisi de kurmak istiyoruz. Kurumsal ve izlenebilir bir anlayış ile sürecin yönetim aşamalarını tamamladıktan sonraki planımız ise ihracat olacak” ifadelerini kullandı.

Elotek’in iç pazarda 7 ildeki mağazaları ile faaliyet göstermesini planladıklarını söyleyen İbrahim Şahin sürece paralel olarak e-ticaret pazaryerlerinde ve kendi alışveriş siteleri ile dijital alanda da satışa başlayacaklarını belirtti. Türkiye’deki operasyonun ardından tüm enerjilerini e-ihracat’a kaydıracaklarını anlatan Şahin, “Sektördeki trendleri takip ederek kendimizi de o yönde geliştiriyoruz. Müşteri tarafından gelen talebi doğru değerlendirmek adına da yatırımlarımıza devam ediyoruz” dedi.