Emirates Hava Yolları, Beyrut ve Bağdat seferlerini yeniden başlatıyor
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları, Beyrut ve Bağdat uçuşlarını 1 Şubat itibarıyla yeniden başlatacağını duyurdu.
AA
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Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla Beyrut ve Bağdat’a günlük karşılıklı seferlerin yeniden başlatılacağı ifade edildi.
Emirates, geçtiğimiz yıl bölgedeki güvenlik koşulları nedeniyle Beyrut ve Bağdat uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.
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