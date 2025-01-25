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Emirates Hava Yolları, Beyrut ve Bağdat seferlerini yeniden başlatıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Hava Yolları, Beyrut ve Bağdat uçuşlarını 1 Şubat itibarıyla yeniden başlatacağını duyurdu.

AA
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Emirates Hava Yolları, Beyrut ve Bağdat seferlerini yeniden başlatıyor
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Şirketin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 1 Şubat itibarıyla Beyrut ve Bağdat’a günlük karşılıklı seferlerin yeniden başlatılacağı ifade edildi.

Emirates, geçtiğimiz yıl bölgedeki güvenlik koşulları nedeniyle Beyrut ve Bağdat uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı.

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