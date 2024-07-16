Emlak Konut'tan 13 milyar liralık satış

Emlak Konut Gayri Menkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 1 Ocak 31 Haziran 2024 tarihleri itibarıyla, toplam 13 milyar 62 milyon (KDV Hariç) liralık satış yaptı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 822 milyon 678 bin liralık 58 bağımsız adetin yabancılara satıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 30 Haziran 2024 tarihleri itibarıyla, toplam 13.062.018.788 (KDV Hariç), satışa esas brüt 161.550 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.254 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğü ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluştu.