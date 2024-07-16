IMF'den ABD yorumu: Borç büyümesi endişe verici

Uluslararası Para Fonu (IMF) Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, Salı günü yaptığı açıklamada, ABD Hazine tahvilleri üzerinde mevcut piyasa baskısı öngörmediğini belirtti. Ancak Gourinchas, ABD'nin borç büyümesi ve kısa vadeli finansmana olan bağımlılığı konusunda uzun vadeli endişeler taşıdıklarını vurguladı.

haberler/imfden-abd-yorumu-borc-buyumesi-endise-verici-h1803" target="_blank" rel="noopener">CNBC-e'in derlediği bilgilere göre IMF'nin son küresel büyüme tahminleri hakkında düzenlediği basın toplantısında konuşan Gourinchas, artan borç seviyelerinin ve kısa vadeli fonlara olan bağımlılığın, daha sık yeniden finansman gereksinimleri yaratarak bazı ekonomik kırılganlıklar oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Gourinchas, "ABD Hazinesi'nin daha kısa vadeli finansman arayışının, finansman maliyetlerini düşürmeye yönelik bir strateji olduğunu" ifade etti. Ancak bu durumun, finansmanın maliyetini düşürmenin yanı sıra beraberinde belirli riskleri de getirdiğini belirtti. Eğrinin kısa ucunda daha düşük maliyetli finansman sağlamanın yaygın olduğunu, ancak aynı zamanda bu yaklaşımın daha riskli olduğunu da vurguladı.