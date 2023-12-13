EN YAKIT tek uygulama ile hem akaryakıt hem elektrik tedariki sağlıyor

TUBA CANPOLAT/GAZİANTEP

Gaziantep’te ve bölge illerinde tekstil, turizm ve akaryakıt yatırımları bulunan Akcan Holding, En Yakıt uygulaması ile yenilenebilir enerji sektöründe adından söz ettirmeyi başardı. En Yakıt ile Türkiye’deki ilk şarj istasyonu lisansını alan Akcan Holding, şu an her 300 kilometrede kullanıcılarına elektrik ikmali desteği sunabiliyor. Akcan Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve En Yakıt İcra Kurulu Başkanı Özcan Akcan, En Yakıt'ı yılsonuna kadar 130, 2024 sonunda ise 300 cihaza ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Taşıt Tanıma Sistemi ile 60 bin müşteriye hizmet sunduklarını söyleyen Akcan, akaryakıt sektöründe 35 yıllık tecrübelerinin bulunduğunu belirtti. Akcan, “Türkiye’de tek uygulama ile en-ix elektrik tanıma sistemiyle ikmal yapan firma araçlarını kaydediyor ve bunun sonucunda araç sokete takılınca ikmal başlıyor. Hiçbir ön ödeme ve blokaja ihtiyaç duymayan bu sistemle tek uygulama üzerinden hem elektrik hem de akaryakıt alınabiliyor. TOGG ile birlikte lisans ve teşviklerin ortaya çıkması ile En Yakıt'ı markadan şirkete çevirdik. En-ix teknolojisini bulmak için lisans öncesi zaten 4 yıllık bir Ar-Ge hazırlığımız vardı. EPDK lisans sürecini başlatır başlatmaz 001 numaralı lisansımızı aldık. 29 Ekim'de 1.200 müşteriye ücretsiz ikmal yaptık” dedi.

EPDK'nın 50 tane kurulum zorunluluğu olduğunu ve bunların en az üçünde de hızlı şarj diye adlandırılan DC olması gerektiğini belirten Akcan, “DC'lere trafo lazım. Kurulum maliyeti diğer ağır şarjlara göre 50 kat daha fazla. Biz hep 180 kilovatlık DC kurulumu yapıyoruz. Tüm şarj ağımızı minimum 180 kw güce sahip cihazlar ile Türkiye'nin yüzde 80'ini kapsayacak şekilde elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağı kurduk. 2024'te otoyolların yüzde 95'ini kapsayacak yatırımlar yapıyoruz. Hedefimiz 2024'te menzili 200 kilometreye kadar düşürüp insanları araçlarıyla özgürce seyahat ettirmek. Şarj istasyonlarımızı ise insanların vakit geçirebileceği kafe, restoran, dinlenme tesisleri, AVM'ler, oteller ile 7/24 açık olan noktalara açıyoruz” ifadelerini kullandı.