Endeksa İspanya ve Portekiz'e açılıyor

Endeksa açıklamasına göre, kurulduğu günden bu yana sağladığı şeffaf, bağımsız ve güncel veri ile alıcı, satıcı ve emlak danışmanı arasında bir güven köprüsü oluşturan Endeksa, bu yenilikçi hizmet ile yurt dışı pazarında da gayrimenkul işlemlerinin güven içinde yapılmasını sağlamayı hedefliyor.

Yurt dışı açılımında önceliğini İspanya ve Portekiz olarak belirleyen Endeksa, Avrupa operasyonları için Fransa merkezli danışmanlık şirketi Ambe Consulting International ile çalışma kararı aldı. Ambe Consulting International Kurucusu ve Direktörü Sam Papon, Endeksa'nın uluslararası genişleme direktörü olarak görev alacak ve markanın yeni pazarlarda lansmanı ve gelişiminden sorumlu olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Endeksa'nın gelişmiş teknolojisini yurt dışı pazarına sunacak olmaktan dolayı gururluyuz. Potansiyel pazarları incelediğimizde bizim için önemli fırsatlar barındırdığını gördük. Avrupa pazarı operasyonlarımızı bu alanda oldukça geniş deneyime sahip Sam Papon ile yönetme kararı aldık. Endeksa'nın teknoloji gücü ve Sam'in global pazardaki tecrübesi ile faaliyet gösterdiğimiz pazarlara da katkı sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.