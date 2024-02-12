Enerjisa Enerji, Eyüpsultan'da kurduğu GES ile 2 bin 198 haneye enerji sağlayacak

Enerjisa Enerji, yeni yatırımlarla ülkeye yenilenebilir enerji projeleri kazandırmaya devam ediyor. Daha önce kamu ve özel sektör iş birliği ile birçok GES projesini hayata geçiren Enerjisa Enerji, şimdi de bir belediyenin sahip olduğu arazi üzerine kurulu en büyük GES projelerinden biri olma unvanını taşıyacak projeyi Eyüpsultan Belediyesi ile birlikte hayata geçirdi. Toplamda 10 bin 244 güneş panelinin kullanıldığı santral ile 2 bin 198 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş enerji üretimi sağlanacak.

Enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerji sertifikasyonu, gibi ürünleri de barındıran "İşimin Enerjisi" projesinin öne çıkan GES çözümü için bu kez Eyüpsultan Belediyesi ile bir araya gelindi.

Toplam 5,6 megavat pik kurulu gücü ile bir belediyenin sahip olduğu en büyük arazi üzerine kurulu GES yatırımlarından biri olacak projenin yıllık 6 bin 594 megavatsaatlik enerji üretmesi öngörülüyor. Ayrıca bu proje ile bir yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 274 ton karbon salımı da engellenmiş ve böylece doğanın korunmasına katkıda bulunulmuş olacak.

"Güneş yatırımları petrol kadar önem kazandı"

Konuya ilişkin açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, Enerjisa olarak sektöre örnek olacak bu projeleri hayata geçirerek Türkiye’nin enerji dönüşümündeki başarısına doğrudan destek vermenin sorumluluğunu taşıdıklarını belirterek, şunları kaydetti: "İşimin Enerjisi çatısı altında projeler geliştirmeye ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya başladığımız ilk günden bu yana hem Türkiye’de hem de dünyada muazzam bir dönüşüm gerçekleşti. Ne umut verici ki 2023’te ilk kez güneş enerjisi yatırımları petrol kadar önem kazandı. Talep temiz enerjiden oldukça bu makas açılacak ve herkes için daha iyi bir gelecek adına önemli bir aşama kaydedilmiş olacak.”