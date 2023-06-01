Enerjisa Enerji'de finans başkanlığı görevine Philipp Ulbrich getirildi
Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa Enerji'nin yeni finans başkanı (CFO) Dr. Philipp Ulbrich oldu.
Enerjisa Enerji'de üst düzey atama gerçekleştirildi. Finans başkanlığı (CFO) görevine getirilen Dr. Philipp Ulbrich, bugün itibarıyla görevine başladı.
Eichstätt-Ingolstadt Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisansını tamamlayan Ulbrich, doktorasını Muhasebe/Finansal Kontrol alanında yaptı.
Profesyonel kariyer yolculuğuna 2006 yılında E.ON SE'de başlayan Ulbrich, sırasıyla Fransa operasyonları için Finans Başkanlığı, Küresel Girişim Başkanlığı, E.ON SE Grubu bünyesinde Çalışma Sermaye Optimizasyonu Programı Liderliği, ERP-S/4HANA Dönüşüm Liderliği görevlerini yürüttü. Ulbrich, son iki yılda E.ON SE'nin finansal dijital faaliyetlerinin sorumluluğunu üstlenmişti.