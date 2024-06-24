Enko Teknik, 27 yılda endüstriyel tesislerin aranan firması oldu

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan hizmetleri üretmek amacıyla 1997 yılında Sakarya’da kurulan Enko Teknik, ödün vermeden uyguladığı ilke ve değerleri ile ayrıcalıklı konuma ulaştı.

Faaliyetleri ile ilgili olarak bilgiler veren Enko Teknik Genel Müdürü Şule Aydın, koşulsuz müşteri memnuniyetini kendilerine ilke edindiklerini belirterek, sundukları öneriler, çözümler ve ortaya koydukları sonuç odaklı projelerle müşterilerine maksimum fayda sunduklarını söyledi. Gelişen mühendislik teknolojileri doğrultusunda kendilerini sürekli yenilediklerini de ifade eden Aydın, faaliyet alanı kapsamındaki tüm projelerde bugüne kadar üstlenmiş oldukları sorumluluğu da başarı ile tamamladıklarını belirtti.

Endüstriyel otomasyon sistemleri, üretim ekipmanları ve ataşmanları imalatı, robotik kaynak, montaj, mastik ve prosesleri alanlarında tasarım, imalat, yazılım, montaj, devreye alma ve bakım hizmetleri konularında, endüstriyel tesislerin ihtiyacı olan hizmetleri üretmek amacıyla kurulan firmalarının 27 yılda birçok projeyi başarı ile tamamladığını da dile getiren Aydın uzmanlık alanlarını ise şu şekilde özetledi:

“İmalatçı firmaların ihtiyacı olan kaynak, montaj, ölçüm fikstürlerinin tasarımı, imalatı, ölçüm hizmetleri ve devreye alınması, imalatçı firmaların ihtiyacı olan montaj ve test masalarının tasarımı, imalatı, ölçüm hizmetleri ve devreye alınması firmamızın hizmet sunduğu uzmanlık alanlarıdır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, çevreye duyarlılık, rekabetçi fiyat politikası firmamızın değişmez ilkeleridir. Sahip olduğumuz vizyona ulaşma yolunda kutup yıldızı işlevindeki bu ilkeler, nitelikli ve yetkin personelimiz tarafından bir kurum kültürü olarak kabul edilmektedir. Bu değerlerin, sürekli eğitim yoluyla organizasyonumuzun tamamı tarafından benimsenmesi sağlanmaktadır. 27 yıldır ödün vermediğimiz bu ilke ve değerler, sektöründe dünyanın önde gelen şirketlerine sunduğumuz tedarik hizmetinde firmamızı ayrıcalıklı bir konuma ulaştırmıştır. Firmamız, OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile iş güvenliği ve işçi sağlığı, iş süreçlerinde standart kalite ve çevre duyarlılığı konularındaki yaklaşımlarını resmi olarak da belgelemektedir.”