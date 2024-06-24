Kocaeli'de 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri yapıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Sporun Başkenti Kocaeli" vizyonuyla yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor faaliyetlerine büyük destekler vermeye devam ediyor. Bu yıl şampiyon güreşçi Bülent Gürbüz adına gerçekleştirilen 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri, ülke çapında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın gururunu yaşattı. “Kırkpınar'ın provası” olarak adlandırılan bu büyük etkinlikte, final müsabakaları kıyasıya rekabete sahne oldu. Antalya’dan katılan Ali Gürbüz ve Yusuf Can Zeybek’in karşı karşıya geldiği final mücadelesinde, Ali Gürbüz galip gelerek başpehlivan unvanını kazandı.

Bin 623 güreşçiyi İzmit Atletizm Pisti’nde buluştu

Türk kültürünün önemli değerlerinden olan ata sporu yağlı güreşlere her zaman sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yılki organizasyonda 14 kategoride toplam bin 623 güreşçiyi İzmit Atletizm Pisti’nde buluşturdu. Güreşler, davul zurna ekibinin güreş havaları eşliğinde başladı ve cazgır tarafından salavatlanan pehlivanlar peşreve çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, güreşe verdikleri katkılardan dolayı Kocaelili eski başpehlivanlara plaket takdim etti. Çeyrek final müsabakalarında Ali Gürbüz, İsmail Balaban’ı; Yusuf Can Zeybek, Mustafa Taş’ı; Osman Kan, Orhan Okulu’yu; Hüseyin Gümüşalan, Ali İhsan Batmaz’ı yendi. Zorlu geçen yarı final müsabakalarında ise Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan’ı; Ali Gürbüz, Osman Kan’ı yenerek finale yükseldi.

Uzun ve zorlu final müsabakasında Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek’e karşı galip gelerek 16. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanı oldu. Ödül töreninde Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan ve Osman Kan’a madalya ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş verdi. Başpehlivan olan Ali Gürbüz’e altın kemerini ve ödülünü ise Başkan Büyükakın takdim etti. Türkiye’nin dört bir yanından Kocaeli’ye gelen binlerce güreş sever, pehlivanların güç ve tekniklerini sergiledikleri bu büyük mücadeleyi izleme zevkine vardı.