ERA Grup Alüminyum, farklı sektörlere açılıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Güneş enerjisi sektörüne sunduğu nitelikli ürünlerle büyümesini ivmelendiren ERA Grup Alüminyum, mekanik işlemenin dışında üretim tesisi kimliğini de kazanmak adına yeni yatırımını yapmış alüminyum ekstrüzyon tesisi kurmuştu. Alüminyumun son dönemde oldukça önem kazanan bir emtia olduğunu belirten ERA Grup Alüminyum Genel Müdürü Şevki Köksal, “Kuruluşumuz ile birlikte GES panellerinin alüminyum çerçeveleri ve çatı kurulumlarındaki taşıyıcı ekipmanların imalatını yapmaya başlamıştık. Üretim alanımız bize yetmeyince Bursa OSB’deki 11 bin metrekarelik fabrikamıza taşındık. Burasıyla birlikte sadece bir mekanik işleme atölyesi olmaktan çıkıp alüminyum konusunda üretim yapabilen ve çok daha farklı sektörlerde yer alabilecek bir tesis halini aldık. Bu da ürün gamımızı geliştirmek adına yeni yatırımlar yapabilmek için oldukça önemli bir avantaj sundu” dedi.

Çatı GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları üretimi konusunda sektörün öncülerinden olduklarını belirten Şevki Köksal, “Güneş enerjisi sistemleri bağlantı ekipmanları ve panel çerçeveleri olarak şu anda ülkemizdeki en yüksek kapasiteye sahip firmalardan birisi durumundayız. Şu anda kendi tesisimizde aylık 400 ton alüminyum profil üretirken, 750 ton dolayında malzeme satıyoruz. Büyüme odaklı bir fabrika tasarladık” ifadelerini kullandı.

“Bir sonraki hedefimiz raylı sistemler”

Pazarlama stratejileri doğrultusunda üretimden aldıkları güçle yeni sektörlerin kapılarını da aralamaya başladıklarını belirten Köksal, “Kendi üretimimizi yapıp, ürünlerimizin kalitesinden emin olduktan sonra otomotiv pazarındaki yerimizi de aldık. Hala daha ana ürün grubumuz güneş enerjisi sistemleri olsa da hedeflerimizden ilki olan otomotiv sektörüne ürün vermeye başladık. Araçların hafiflemeye başlamasıyla alüminyuma karşı artacak talebe de kendimizi hazırlıyoruz. Şu anda binek ve ticari sınıftaki araçların alüminyum aksesuar ve parçalarının imalatlarını gerçekleştirmeye başladık. Bu alanda da kendimizi ispatladıktan sonra hedefimize raylı sistemleri alacağız. Etap etap yeni sektörlere açılarak gelişimimizi sürdürmek istiyoruz. GES’ler konusunda öne çıkmamızdaki en büyük etmen kalite odaklı hızlı üretimimizdi. Bu da beraberinde müşteri güvenini getirdi” dedi.