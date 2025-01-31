Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas: İhracatta yeni pazarlara açılacağız

MURAT KÜÇÜK

Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşlarından bir tanesi olan Erciyas Çelik Boru, 2024 yılını hedeflerine ulaşarak tamamladı. Birçok problemi aşmak zorunda kaldıkları bir yılı geride bıraktıklarını belirten Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas, “Geçen yıl yapay zeka gibi dijital dönüşüm araçlarını şirketimize entegre etmeye başladık. Hyperloop projesindeki gelişmeleri özellikle yakından takip ettik. En önemlisi de vagon tarafında, yük vagonundan sonra yolcu vagonu parçaları üretimine de başladık” dedi.

“2030’a kadar enerji tüketimini %50 azaltacağız”

Sürdürülebilir sanayi için yatırımlara devam ettiklerini söyleyen Erciyas, “Enerji ve atık ile sera gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak, suyu etkin ve verimli kullanmak için yatırımlara devam ediyoruz. Tükettiğimiz doğal kaynak ve enerjiyi her yıl yüzde 1 azaltmayı, 2030 yılına kadar yüzde 50 enerji tasarrufu yapmayı ve karbon emisyonumuzu da yüzde 50 azaltmayı hedefl iyoruz. Sektörümüzde yeşil dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Bu sebeple sıfır karbon hedefleri doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Hyperloop projesinin en büyük tedarikçisi olacak

Sektör dışı büyüme hedefi doğrultusunda, yeni nesil ve sürdürülebilir ulaşım modu olarak adlandırılan Hyperloop projelerinde yatırımcı ve tedarikçi olmayı hedefl ediklerini aktaran Erciyas, “Boru sektöründeki büyük çaplı seri üretim kabiliyetimiz ve kapasitemiz sayesinde, Hyperloop projelerinin aranan tedarikçisi konumundayız” açıklamasında bulundu. Erciyas; Avrupa Birliği tarafından da desteklenen ve 2050 karbon hedefl erini yakalamak için en inovatif çözümlerinden biri olarak görülen Hyperloop projelerinde faaliyet göstermek için 2024 yılı başında Erciyas Hyperloop Teknoloji Sanayi A.Ş’yi kurduklarını da hatırlattı. Erciyas Holding, Hollanda devleti tarafından desteklenen The Hyperloop Development Program’ına dahil olan ilk Türk şirketi oldu.

“290 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor”

Temelleri 1989 yılında atılan Erciyas Çelik Boru fabrikasına dayanan Erciyas Holding, yolculuğuna Kalibre Boru A.Ş ile başladı. Şirket bugün 90’dan fazla ülkede çelik boru, demiryolu ve lojistik, enerji ve mobilite sektöründeki projelerin en büyük tedarikçisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Erciyas Holding bünyesinde 25’den fazla grup şirketi bulunuyor. 2023 yılında grup olarak 390 milyon dolar hasılat elde eden şirket aynı dönemde ihracatını da ikiye katladı 290 milyon dolar olarak rakamına ulaştı. Grubun amiral şirketi Erciyas Çelik Boru, ISO 500 2023’te, en büyük 101’inci ihracatçı olmuştu. İçme suyu ve tarım suyu taşımacılığı, petrol ve doğalgaz taşımacılığı, kazık boru üretimi gibi alanlarda faaliyet gösteren Erciyas Çelik Boru, Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre 2023 yılında ‘spiral dikişli boru’ ihracatında birinci oldu. Sivas, Mersin, Düzce, Hendek, Balıkesir ve İzmir’de üretim tesisleri olan şirketin Hollanda ve İspanya’da da ofisleri bulunuyor.

Ülkemiz ve insanlarımız için değer yaratıyoruz

Faaliyetlere başladığı ilk günden beri sürdürülebilirlik ilkeleri odağında hareket ettiklerini söyleyen Erciyas Çelik Boru Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Emre Erciyas, “Bu doğrultuda; ülkemiz ve insanlarımız için değer yaratıyoruz. Ürünlerimiz ve hayata geçirdiğimiz ulusal ve de uluslararası projeler ile insanların hayatını iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Kimi ülkelerde su, kimilerinde ise enerji ile hayatlara dokunuyoruz. Daha iyi bir dünya yolunda çalışırken, aynı zamanda ekosisteme de katkı yaparak yarının girişim ve teknolojilerine önem veriyoruz. Çalışanlarımızda; iş ortaklarımız ve paydaşlarımız ile yürüttüğümüz tüm kalite ve üretim değerlerinden asla taviz vermiyoruz” dedi.