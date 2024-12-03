Erdemir, 4. kok bataryasını 2025 başında devreye alacak

İLHAN DUMAN

OYAK Maden Metalürji Şirketleri’nden Türkiye’nin ilk ve en büyük entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, 2024 yılı başında açıkladığı Net Sıfır Yol Haritası doğrultusunda yatırımlarına hız verdi. 2024’ü 1,1 milyar dolarlık yatırım harcamasıyla kapatmayı planlayan OYAK, yeşil dönüşüm hedefi doğrultusunda ekim ayında 1’inci Yüksek Fırın’a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladı, 7.000 ton/yıl biyokömür üretim kapasiteli pilot piroliz tesisini de devreye aldı.

Erdemir yetkilileri, Karadeniz Ereğli’deki tesislerde düzenlenen basın toplantısında, yeşil çelik üretim yolculuğunun ilk yılındaki çalışmaları anlattı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, dünyada ve Türkiye’de çelik sektörünü değerlendirdiği mesajında, Türkiye’nin küresel çelik gücü olan Erdemir’in, dünya çelik sektöründe yaşanan olumsuzluklara rağmen bu yılı büyük mesafe aldığı yeşil dönüşüm yatırımlarıyla tamamlayacağını söyledi. ‘Geleceğe yatırım’ vizyonuyla Erdemir’in sektörüne öncülük ettiğini vurgulayan Erdem, şu mesajı verdi: “2024 tüm dünya için zor bir yıldı. Küresel büyüme üzerinde baskı devam ediyor. Dünyada talebin yavaşladığı ve ticaret savaşlarının tırmandığı bu dönemde 2025 ile ilgili belirsizlikler hâkim. Özellikle çelik üretiminde küresel gelişmeler dengeleri belirliyor. Çin’in çelik talebinin azalması, 2025 yılı için global ölçekte çelik sektörüne karşı ihtiyatlı bir duruş beklentisine sebep oluyor.

Dünya ekonomisinde ve küresel çelik sektöründe yaşanan tüm dalgalanma ve kayıplar, kaçınılmaz olarak dünyanın sekizinci büyük çelik üreticisi olan ülkemizi ve yerli çelik üreticilerini de etkiliyor. Ancak Erdemir, bu ortamda kârlılık marjlarındaki daralmayı görece daha sınırlı tutmayı başardı. Küresel çelik talebinde yaşanan ciddi düşüş ve artan operasyonel maliyetler sebebiyle bazı üreticilerden üretimi azaltma ve hatta üretimi belirsiz süre ile durdurma, istihdam kaybı gibi haberler gelirken; Erdemir bu zorlu dönemde üretimi ve istihdamı koruyarak yatırımlarına kararlılıkla devam etti. 2025’te de yüksek adaptasyon yeteneğimiz ve geçmiş tecrübelerimizle istihdam ve üretimi korumayı, yenilikçi çözümlerle aslında geleceğe yaptığımız yatırımlarımızı sürdürmeyi, yeşil dönüşüm yolculuğumuza kararlılıkla devam ederek Türk çelik sektörüne katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”

2030’a kadar karbon emisyonunu %25 azaltacak

Erdemir Genel Müdürü Niyazi Aşkın Peker, çevre ve sürdürülebilirlik sorumlulukları doğrultusunda bu yılın başında açıkladıkları Net Sıfır Yol Haritası ile Türkiye’de çelik sektörüne öncülük ettiklerini belirtti. Peker, “Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu olarak ton ham çelik başına karbon emisyonumuzu 2030 yılına kadar yüzde 25, 2040 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı, 2050’de net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Proseslerimizde yaptığımız iyileştirme çalışmaları sonucunda kendi kaynaklarımızı kullanarak enerji verimliliğimizi en üst seviyeye çıkarmayı ve dışa bağımlılığımızı azaltarak küresel piyasalardaki rekabet gücümüzü korumayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

Avrupa’da hidrojen enjeksiyonunu tamamlayan 3 şirketten biri oldu

Belirledikleri yol haritasına uygun olarak bu yıl önemli bir dönüm noktasını geride bıraktıklarını ifade eden Peker, “Yenilikçi çözümler ve geleceğe yatırım anlayışı ile Türkiye’de bir ilke imza atarak 1’inci Yüksek Fırın’a hidrojen enjeksiyonunu başarıyla tamamladık. Avrupa’da benzer uygulamayı gerçekleştiren üç çelik üreticisinden biri olarak, bu alandaki teknolojik alt yapıyı ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca biyokütleden yakıt ve karbon kaynağı üretimini hedeflediğimiz 7.000 ton/yıl biyokömür üretim kapasiteli pilot Piroliz Tesisimizi devreye alarak kömüre alternatif yakıt geliştirmeye başladık. Bu tesisimizle birlikte üretim sürecinde kullandığımız fosil yakıtları belli oranda ikame ederek emisyonlarımızı ve maliyetlerimizi azaltacağız” dedi.

Bir sonraki adımda ise 4’üncü kok bataryasını 2025 yılı başında devreye almayı hedefliyoruz. Bu yatırımımız Erdemir’in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak. Ek olarak yıllık 800 bin ton kapasiteli 4’üncü Kok Bataryası, toz toplama filtre sistemleri ve yüksek seviye otomasyonu gibi birçok yüksek teknolojik özelliğe sahip olacak. Yeni batarya çevre performansımızı ve kok üretim kalitemizi artırırken, ithal kok alımının azaltılmasını sağlayacak.”

Sürdürülebilirlik yatırımları kapsamında güneş enerjisi santrali projelerinin devam ettiğini kaydeden Peker, Erdemir olarak 775 MW, OYAK Maden Metalürji olarak ise toplamda 2.036 MW kurulu güce sahip GES yatırımıyla 12 ilde, 17 farklı lokasyonda yıllık 3 milyon 170 bin 215 MW/saat üretim yapmayı planladıklarını bildirdi.

Sürdürülebilir çelik için yeşil dönüşüm

Erdemir ve İsdemir Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Azası Mustafa Serdar Başoğlu, yeşil dönüşüm dahil son sekiz yıldaki tüm yatırımların sürdürülebilir üretimi sağlamayı amaçladığını kaydetti. Başoğlu, “Bir entegre tesiste ortalama yatırım süresi 4,5 yıl. OYAK Maden Metalürji Grubu’nun 2016'dan bu yana toplam yatırım harcaması 4,5 milyar doları buluyor. Bingöl'de devam eden peletleme yatırımı yeşil dönüşüm yol haritamızın önemli bir parçası. Tamamlandığında yüzde 80-85 oranında kendimize yeterli hale geleceğiz” dedi. İyileştirmelerle kömür kullanımını kademeli olarak azaltmaya yönelik çalışmaların birbiriyle uyumlu devam ettiğini vurgulayan Başoğlu, “2030 sonuna kadar 3,2 milyar dolarlık dönüşüm yatırımı planladık. Bu yıl sonunu 1,1 milyar dolar ile kapatacağız. Yeşil dönüşüm yatırımları da bunun içinde önemli yer tutuyor” diye konuştu. Başoğlu, “Türkiye’deki üretim yassı çelik ihtiyacını karşılamaya yetmiyor. Önceliğimiz Türkiye’nin ihtiyacını karşılamak. Kapasite artışında önceliğimiz tabii ki ülkemiz” dedi. Başoğlu, Erdemir’in ihracat oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığını kaydetti.

“Trump’ın politikaları, diğer ülkelerde korumacılık önlemlerini artırabilir”

Trump döneminde çelik piyasasını nelerin beklediğinin çok belirsiz olduğunu söyleyen Mustafa Serdar Başoğlu, “Çünkü Trump’ın ne yapacağı belirsiz. Trump 1.0 döneminde Çin’e vergilendirme politikaları uygulandığını görmüştük. Gümrük vergilerinin ciddi bir biçimde tekrar artırılması demek, çelik sektöründe farklı algılamalara neden olabilir. Bunu şu anda kestirebilmek çok zor. Çin’in buna karşı uygulayacağı politika ne olacak? Diğer ülkelerin alacağı pozisyon ne olacak? Ama şu bir gerçek. Korumacılık önlemleri giderek çok daha önemli hale gelecek. Kendi çeliğini üreten ve tüketen bir konumdaysanız, ekonominizi ve diğer sektörleri besliyorsunuz demektir. Trump’ın uygulayacağı politikalar AB ve diğer önde gelen ülkelerde korumacılık önlemlerinin artmasına neden olabilir” açıklamasını yaptı.