Trump, altının ayarını bozdu

EVRİM KÜÇÜK

Küresel altın rezervinin %10 BRICS’de

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın yanı sıra Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE’yi kapsayan BRICS’in merkez bankaları, küresel rezervlerinin yalnızca yüzde 10’unu elinde bulunduruyor. BRICS+ ülkelerinin para birimlerine yönelik küresel çeşitlendirme beklentisi özellikle altın için önemli destek faktörü. Bundan dolayı, Trump’ın BRICS ülkelerini ABD dolarına alternatif aramamaları için yüzde 100 gümrük vergisiyle tehdit etmesi doları güçlendirip ons altını baskıladı.

Ons altın dün sabah 2622,04 dolara kadar geriledi ve aylık bazda yüzde 4’ten fazla düştü.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Sarı metal, ABD dolarındaki güçlenmenin yanı sıra piyasa katılımcılarının jeopolitik risk priminin bir kısmını gevşetmesi nedeniyle son zamanlarda bir miktar kar alımıyla karşı karşıya” dedi.

2.666 dolar aşılırsa fiyatlar rahatlar

Analistler, ons altında satışların yoğunlaşması halinde 2.607 dolara kadar geri çekilme yaşanacağını tahmin ediyorlar. Fiyatların güç kazanması için ise öncelikle 2.666 doların geçilmesi gerekiyor.

Aralıkta faiz indirimi olasılığı

%65 Rong, “Ancak Fed 2025’e kadar olası bir faiz indirimi için daha net bir zemin hazırlarsa, altın fiyatlarının değer kazandığını görebiliriz” değerlendirmesini yaptı. CME Group’un FedWatch aracına göre, piyasalar şu anda Aralık ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 65.4 olarak görüyor.

Piyasalar bu hafta ABD’de açıklanacak iş ilanları, ADP istihdam raporu ve tarım dışı istihdam raporunu takip edecekler. Yarın Fed Başkanı Jerome Powell da dahil olmak üzere bu hafta birkaç Fed yetkilisinin konuşma yapması bekleniyor.

13 yılda 6.6 bin ton altın aldılar

BRICS+ küresel GSYİH’nin (SAGP’ye göre) yüzde 37›sini ve dünya nüfusunun yüzde 44›ünü oluşturuyor. Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Bolivya, Küba, Pakistan, Senegal, Tayland, Türkiye ve Venezuela BRICS üyeliği ile ilgileniyor. Bu ülkeler küresel GSYİH’nin ek yüzde 5’ini ve dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmaktadır. 2008 ile 2021 yılları arasında BRICS+ net 6.6 bin ton altın satın aldı. Sonuç olarak, küresel altın varlıklarındaki payı yüzde 5›ten yüzde 22’ye yükseldi. BRICS+ ülkelerinin altın alımlarını artırma potansiyeli bulunuyor. Çünkü, altın şu anda BRICS+ merkez bankası rezervlerinin yalnızca yüzde 10’unu oluştururken, küresel ortalamaya oran yüzde 20 civarında. BRICS+ merkez bankalarının altın varlıklarını ikiye katlamaları ekstra sekiz bin ton brüt altın talebine denk geliyor.