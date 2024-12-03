Resmi Gazete'de yayımlandı: Fintlix’e TCMB’den faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Fintlix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye faaliyet izni verdiği kararı, Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Karara göre, Fintlix, 6493 sayılı Kanun kapsamında ödeme hizmetleri sunabilecek ve elektronik para ihraç edebilecek.
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