Erdemoğlu’ndan Besni’ye ziyaret

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hasar gören Adıyaman'ın Besni ilçesi ile köylerine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Besni’ye giden İbrahim Erdemoğlu’na ziyaretlerinde Erdemoğlu Holding’den Mehmet Şeker, Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, Metropol İnşaat sahibi Melih Meriç ve Besni Merinos Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan eşlik etti.

İbrahim Erdemoğlu ilçede bulunan mahalle ve beldelerde incelemlerde bulundu.

Köylerdeki incelemelerini tamamladıktan sonra Besni şehir merkezine geçen Erdemoğlu, Organize Sanayi Bölgesine kurulacak olan konteyner kent alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Erdemoğlu, Çankırı Valisi ve aynı zamanda Koordinatör Vali Abdullah Ayaz, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Bursa Gürsu Kaymakamı ve Koordinatör Kaymakam Naif Yavuz ile birlikte Besni Hükümet konağına geçti.

Burada açıklamalarda bulunan İbrahim Erdemoğlu, çok büyük ölçekli ve çok geniş bir alanda depremin yaşandığını, depremin ilk yaşandığı andan itibaren Erdemoğlu Holding ve Erdemoğlu ailesi olarak çok büyük bir nüfusun derinden etkilendiği bu depremde ülkemize ve vatandaşlarımıza nasıl daha faydalı olabilirizin değerlendirmesini yaparak en kısa sürede ülke genelinde yapılan yardımlar ve bağışlarla vatandaşın derdine bir nebze de olsa derman olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

İbrahim Erdemoğlu, "Bugün de Besni’ye gelerek ziyaretlerde bulunmamızın tek sebebi Besnili hemşerilerimize geçmiş olsun deyip maddi ve manevi ne ihtiyaçları varsa sonuna kadar yanlarında olduğumuzu bizzat söylemek için buradayız." dedi.

İbrahim Erdemoğlu, "Biz sizlere de destek olmak, devletimizin ve Milletimizin yanında olduğumuzu göstermek, yapılması gereken iş ve işlemlerin en ivedi bir şekilde yapılmasına katkı sağlamak için de buradayız." diye konuştu.

İbrahim Erdemoğlu, "Bize uygun yer gösterirseniz ne kadar konut ihtiyacı varsa 800-900 hatta 1000 konut yaparak hemşerilerimize karşılıksız olarak dağıtacağız." diye konuştu.

Erdemoğlu, en kısa sürede, içerisinde halkın her türlü ihtiyacına karşılık verecek olan, park, bahçe, yürüyüş parkurları, sinema, dinlence alanları ve okulların bulunduğu modern konutlar yapacaklarını, amaçlarının Besni’yi deprem öncesinden daha güzel ve daha yaşanılabilir bir kent olmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

İbrahim Erdemoğlu ve beraberindeki heyet Erdemoğlu Holding tarafından yapılacak olan konutlar için düşünülen alternatif yerleri inceledi.