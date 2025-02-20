Erka Group, sürdürülebilirlik bilinci kazandırmak için çalışıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ve Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü iş birliğiyle "Sürdürülebilir Gelecek İçin Çevre Eğitimi Kongresi" Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Kongre, çevre eğitiminin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması amacıyla çeşitli oturumlara ev sahipliği yaptı. Kongrede 15 üniversite, 19 belediye, çok sayıda eğitim kurumu ve özel sektör temsilcileri yer aldı.

Kongrenin ilk gününde Prof. Dr. Zeynep Eren başkanlığında gerçekleşen "Çevre Eğitiminde Farkındalık Uygulamaları" oturumunda, Erka Group Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü Edanur Karabıyık, "Erka Group Döngüsel Değer Merkezi: Topluma Katkı Sağlayan, Çevre ve Sürdürülebilirlik Odaklı Eğitim ve Uygulamalar" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Karabıyık, "Atığı Yaşama Dönüştüren Değer" sloganıyla hayata geçirilen projeleri tanıtarak, Döngüsel Değer Merkezi'nin toplumun her kesimine sürdürülebilirlik bilinci kazandırmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk girişimi olduğunu vurguladı. Karabıyık ayrıca İnegöl Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülen projede, eski bir okul binasının yapısı korunarak döngüsel ekonomi odaklı eğitim ve farkındalık merkezine dönüştürüldüğü aktarırken, projenin ilk aşamasında 272 kişiye, 10 okula, 1180 öğrenciye ve 130 kadın paydaşa ulaşıldığını belirtti.

Sunumun ardından Karabıyık'ın moderatörlüğünü üstlendiği “Ortak Hedef, Ortak Değer: Sektörlerin Geleceğe Katkısı” oturumunda da, Yapı Kredi Çevre Yönetimi Yönetmeni Gülüstan Yalçın, İzgören Akademi Kurumsal Danışmanı Hakan Şahin ve Erka Group Genel Müdürü Emel Şimşek konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, farklı sektörlerin sürdürülebilirlik stratejilerini eğitim perspektifiyle nasıl entegre ettiği ele alındı. ESG kavramı ışığında çevre eğitiminin önemi, sanayiciden öğrencilere kadar tüm paydaşların sürece katılımı ve bu sürecin sosyal etkileri tartışıldı.