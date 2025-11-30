Eşitliğin Kimyası, milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile olimpiyat yolunda

Akkök Holding’in kimya sektöründe faaliyet gösteren şirketleri Aksa Akrilik, Akkim Kimya ve Aksa Carbon, Eşitliğin Kimyası projesi kapsamında güç birliği yaptı.

Üç şirket, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu ile ana sponsorluk anlaşması imzaladı.

Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Yalovalı sporcu, Eşitliğin Kimyasını mindere taşıyor. Bu stratejik iş birliğiyle, kadın sporcuların desteklenmesi ve kız çocuklarının spora erişiminin artması yönünde uzun soluklu bir farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Eşitliğin Kimyası böylece eğitim ve iş yaşamının yanı sıra sporda da eşit bir gelecek için ilham verici adımlar atacak.

Uzun soluklu bir dayanışmaya dönüşecek

Sponsorluk töreni Aksa Akrilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Didem Tunçbilek, Akkim Kimya Genel Müdürü Veysi Küçük ve Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman’ın katılımı ile 27 Kasım’da Aksa Akrilik fabrikasında gerçekleşti.

Üç şirket, kadınların her alanda güçlenmesini destekleyen yaklaşımının somut bir yansıması olarak konumlanan iş birliği ile Buse Tosun Çavuşoğlu’nun olimpiyat yolculuğunda yanında olmayı ve bu süreci uzun soluklu dayanışmaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Kadın gücü minderde “Eşitliğin Kimyası” olimpiyat yolunda

İmza töreni sonrası görüşlerini paylaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, kendisine duyulan güvenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bu destek, yalnızca benim değil, hayalleri için mücadele eden tüm kız çocuklarının yanında olunduğunu gösteriyor. Her başarı bir inançla başlar; ben de bu inancı, Eşitliğin Kimyası ailesinin desteğiyle çok daha güçlü hissediyorum. Olimpiyat yolculuğumda bu güveni arkamda hissetmek, bana hem güç hem de sorumluluk veriyor. Bu yolda birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

Milli güreşçinin gösterdiği kararlılık, disiplin ve başarısıyla Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir sporcu olduğunu söyleyen Aksa Akrilik Genel Müdürü Didem Tunçbilek, “Buse Tosun Çavuşoğlu, hem güreş branşındaki başarıları hem de genç kızlara cesaret veren duruşuyla Eşitliğin Kimyası vizyonumuzun güçlü bir karşılığı. Kadınların hayatın her alanında güçlenmesini destekleyen bir şirket olarak, onun olimpiyat hedeflerinde yanında olmak bizim için büyük bir gurur” dedi.

Akkim Kimya Genel Müdürü Veysi Küçük, toplumsal eşitlik odağını vurgulayarak şöyle konuştu: “Toplumsal cinsiyet eşitliği uzun süredir öncelik verdiğimiz bir alan. Buse Tosun Çavuşoğlu’nun hikayesi ve başarıları, azmin ve emeğin cinsiyet tanımadığını kanıtlıyor. Bu sponsorluk, genç kızlara ‘sen de yapabilirsin’ mesajımızı güçlendiren bir adım.”

Aksa Carbon Genel Müdürü Gürcan Koman ise iş birliğinin değerine dikkat çekerek şöyle devam etti: "Buse Tosun Çavuşoğlu, azmi ve başarılarıyla Türkiye’nin gururu, genç nesiller için ilham kaynağı bir sporcu. Onun yanında olmak, sporda eşitlik bilincine katkı sunarken geleceğin güçlü kadınlarına cesaret vermek açısından da bizim için özel bir anlam taşıyor. Bu yolculuğun ülkemize yeni başarılar kazandıracağına tüm kalbimle inanıyorum."