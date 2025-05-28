Eskişehir’den Avrupa’ya Güçlü Temsil: Genmacs ve Nanotech, TOBB–IHK İş Birliğiyle Almanya’da

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Almanya Stuttgart Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) iş birliğinde 19 Mayıs - 5 Haziran 2025 tarihleri arasında düzenlenen eğitim programı ve firma ziyaretleri kapsamında, Genmacs ve Nanotech firmaları Eskişehir’i uluslararası platformda başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Söz konusu program, Türk sanayicilerinin Almanya pazarındaki etkinliğini artırmayı ve iki ülke arasındaki ticari ilişkileri derinleştirmeyi hedefliyor. Program süresince düzenlenen firma ziyaretleri, B2B görüşmeler ve eğitimlerle, katılımcı firmalar Almanya’daki iş yapma ortamını yerinde gözlemleme şansı buldu.

Katılımcılar arasında yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi temsilcileri de Almanya’daki akademik kurumlarla teknoloji odaklı iş birliği olanaklarını değerlendirme fırsatı yakaladı. Yapılan görüşmelerde bilgi transferi, ortak Ar-Ge projeleri ve sanayi-üniversite iş birliklerinin geliştirilmesi gündeme geldi. Böylece yalnızca ticari ilişkiler değil, akademik ve teknolojik iş birlikleri açısından da önemli adımlar atıldı.

Program kapsamında gerçekleştirilen temaslar sayesinde, Eskişehir’in üretim kabiliyeti, mühendislik altyapısı ve inovasyon kapasitesi Avrupa kamuoyuna tanıtılırken, firmaların ihracat potansiyelinin artmasına yönelik somut fırsatlar da masaya yatırıldı.

Genmacs ve Nanotech’in Almanya’da gerçekleştirdiği temaslar, Eskişehir’in uluslararası pazarlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağlarken, Türk sanayisinin küresel entegrasyon sürecinde önemli bir örnek oluşturdu. TOBB–IHK iş birliğinde düzenlenen bu tür programların önümüzdeki dönemlerde de farklı sektörler ve bölgeler için sürdürülebilir platformlar sunması bekleniyor.