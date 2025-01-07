Espressolab'de üst düzey atama

Türkiye'nin en büyük kahve zincirlerinden Espressolab'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Ersin Kefeli, yeni yılda şirketin CMO'su (Baş Pazarlama Yöneticisi) olarak atandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri / Reklamcılık Bölümü çift anadal mezunu olan ve Espressolab çatısı altında son olarak pazarlama ve kurumsal iletişim müdürü olarak görev yapan Kefeli, yeni görevinde şirketin pazarlama, kurumsal iletişim, CRM, iş geliştirme, ürün yönetimi ve e-ticaret operasyonlarının tümünden sorumlu olacak.

"Bu ailenin bir parçası olmak benim için gurur verici"

Mediacat'te yer alan habere göre yeni görevinden duyduğu heyecanı dile getiren Ersin Kefeli, atamasını “İyi kahveye olan tutkumuzu her geçen gün daha fazla kahveseverle paylaşmaya devam ediyoruz. Espressolab ailesinin bir parçası olmak benim için gurur verici. Tüketicilerin beklentilerine uygun yenilikçi pazarlama stratejilerine odaklanarak Espressolab ailesiyle birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza inanıyorum.” sözleriyle değerlendirdi.