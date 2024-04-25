Esray, 40 bin metrekarelik yeni üretim tesisi kuracak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Özel ve standart tipte yük vagonları, yük vagonu şaseleri, boji ve üst yapı ekipmanları üreten Esray Makine, inovatif ürünlere imza atıyor. 3 farklı yeni tip vagon ile lokomotif bojisi tasarlayıp uluslararası standartta onay aldıklarını açıklayan Esray Makine Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Yanar, seri üretime başlamak için gün saydıklarını söyledi.

Modern üretim teknikleri ve ekipmanlarına sahip tesislerinde robotlu kaynak hatları ile Endüstri 4.0 sistemini benimsediklerini aktaran Yanar, otomasyon yatırımlarıyla işçilik maliyetlerinde ciddi tassaruf sağlayacakları bilgisini paylaştı. Kalite ve standartlardaki yüksek beklentilerden dolayı yakın geçmişte son teknoloji lazer ve plazma kesim aletleri, büküm aletleri, tam otomatik 23 metrelik kumlama hattı, 2 adet robot kaynak hattı ve kalite ölçüm cihazları yatırımları gerçekleştirdiklerini anlatan Rıdvan Yanar, otomasyon yatırımlarıyla 40 personelin yapacağı işi robotlarla yapmayı planladıklarını dile getirdi.

Enerji ihtiyacının tamamını GES’ten karşılıyor

Yaklaşık 100 kişilik personelle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Rıdvan Yanar, üretim kapasitesini artıracak yatırımlar planladıklarını söyledi. Yanar, “Hasanbey Lojistik Merkezi’nde 40 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni bir üretim tesisi kurarak fabrikamızı raylara bağlamak istiyoruz. Çünkü taşıtlarımızın raya çıkması lazım. Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz geçen yıl 2024’te tahsislerin yapılacağıyla ilgili öngörüde bulunmuştu. Yatırıma başlamak için onlardan haber bekliyoruz” dedi. Yeni projeler ile yeşil enerjiye dönüşüm süreci başlattıklarını kaydedenYanar, “Fabrikamızın çatısına kurarak devreye aldığımız 1 MW’lık güce sahip GES ile elektrik tüketimimizi yüzde 100 oranında yenilenebilir ve sıfır karbon salımlı güneş enerjisinden sağlayacağız” diye konuştu.

Üretimin yüzde 78’i ihracata

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bulunan iş ortaklarına demiryolu araçları ve komponentleri ürettiklerini dile getiren Yanar, üretimlerinin yüzde 78’ini ihracata kanalize ettiklerini vurguladı. Almanya ağırlıklı olmak üzere İsviçre, Avusturya ve Polonya gibi sektörün öncü ülkelerindeki önemli firmalarla projelendirme, üretim ve üretim planlama konularında ortak çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Yanar, Asya ve Afrika ülkelerindeki gelişmeleri yakından takip ederek buradaki projelerde de yer aldıklarının altını çizdi.

Avrupa Türkiye’yi tercih ediyor

Avrupa’nın raylı sistemlerde çok yoğun bir şekilde Türkiye’yi tercih ettiğini açıklayan Rıdvan Yanar, “Sektörde insan kaynağı, finansmana erişim ve Euro’nun enflasyon oranında artmaması gibi önemli problemlerimiz var. Bu sorunların giderilmesi durumunda Türkiye’nin önü açılacaktır. Küresel pazarda ülkemiz çok ciddi bir avantaj yakalamış durumda. Dünyanın raylı sistemlerde satın alma merkezleri Amerika, Avrupa ve Çin. Biz Avrupa’ya yakın olmamız ve Avrupa standartlarına uygun üretim yapmamız nedeniyle öne çıkıyoruz. Günümüz trendinde herkes bölgesel yapılanmaya gidiyor. Ukrayna - Rusya savaşı nedeniyle Avrupa satın almalarda çok yoğun bir şekilde Türkiye’yi tercih ediyor. Fakat ticaretin önünde bir sürü takoz var” açıklamasında bulundu.