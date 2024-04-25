İhracata Avrupa’dan başladı, Avrupa’da büyümeyi hedefliyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Vagon bakım ve onarım işleri yapmak amacıyla kurulan ve Avrupa’dan gelen taleplere kendi bünyesinde cevap verebilecek güçlü bir altyapı için yeni yatırım planları da yapan Özbir Vagon Sanayi, proje ortaklarına yolcu ve yük vagonları, metro aracı, tramvay, lokomotifler, demiryolu hatlarının bakım araçları gibi birçok yelpazede hizmet sunuyor.

Üretim faaliyetleri ve yeni yatırım planları ile ilgili bilgiler veren Özbir Vagon Sanayi Şef Mühendisi Ömer Çelebi, yeni dönem stratejilerinin ilk ihracata başladıkları Avrupa pazarında büyümek olduğunu söyledi. Teknik altyapılarının Avrupa çapında kabul gördüğünü ve tasarım kabiliyetlerinin de yüksek olduğunu belirten Çelebi, vagon bakım ve onarımı yapmak amacıyla başladıkları faaliyetlerini üretime de taşıdıklarını ve 2023 itibari ile de kendi araçlarını tasarlayabilen konuma ulaştıklarını söyledi.

“Yıllar içerisinde sektörümüzde Dünya çapında OEM’lerin çözüm ortağı olduk” diyen Çelebi, “Öncelikli hedefimiz kısa ve orta vadede demiryolu yol bakım araçları üretiminde öne çıkmak istiyoruz. Bu konuda zaten üretim çalışmalarımız devam ediyor. Kısa vadedeki planlarımız arasında kendi markamızla demiryolu yol bakım aracı tasarımı ve üretimi var. Bu konuda ciddi bir bilgi birikimi ve altyapıya sahibiz. Bu üretim alanında uzmanlaşmak istiyoruz.” şeklinde belirtti.

Özbir Vagon Sanayinin 2005 yılında kurulduğu günden buyana kendini sürekli geliştiren dinamik yapısıyla bugüne kadar birçok projeyi hayata geçirdiğini de ifade eden Çelebi, şöyle devam etti:

“Özbir Vagon Sanayi olarak bugüne kadar lokomotif sürücü kabini, tuvalet modülü, sürücü masası ve engelli platformları gibi tasarımı bize ait olan birçok ürünü projelendirdik ve geliştirdik, üretimini yaparak sektöre kazandırdık. Demiryolu araçları üzerindeki ciddi bir know how birikimimiz var ve bu potansiyelimizi kullanarak hızlı tren, tramvay, metro, onların üzerindeki bir takım stratejik ürünleri üretmek de hedefimiz olup, bu üretimlerde zamanla yerlileştirmeyi de sağlayacağız. Çünkü stratejik ürünlerdeki hakimiyet bize asıl hedefimiz olan kendi ismimizi taşıyan bakım onarım araçlarımızı üretmede kolaylık sağlayacaktır.