'Süt toplama ve çiftlik sistemlerinde uluslararası marka yaratılmalı'

FİKRİ CİNOKUR / BURDUR

Özbekistan Veteriner ve Damızlık Hayvancılık Geliştirme Komitesi Başkan Danışmanı Ziyodulla Pirnazarov, Türkiye’nin hayvancılık, tarımsal makine, süt üretim ve toplama merkezi ile çiftlik sistemlerini incelemek üzere Burdur’a geldi.

Konuk Pirnazarov, Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp’i ziyaret ederek Burdur ili ve Türkiye’deki hayvancılık sistemleri hakkında bilgi aldı. Burdur ekonomisi ve coğrafi işaretli ürünleri hakkında bilgi veren Gündüzalp, ve konuk heyet, Yazıköy Süt Toplama Merkezinde de incelemelerde bulundu.

Burdur’da başarıyla uygulanan süt toplama sisteminin tamamen yerli sanayi gücüyle kurulduğunu belirten Ömer Faruk Gündüzalp, aynı sistemin Özbekistan’da da kurulması konusunda yardımcı olabileceklerini söyledi. Gündüzalp şunları kaydetti:

‘’Burdur'un tarım sanayisindeki gücünü uluslararası boyuta taşımak için çaba gösteriyoruz. Tarım sanayisinde güçlü bir altyapıya sahip olan Burdur'un, tarım makineleri ve ekipmanları, süt toplama sistemleri, çiftlik sistemleri gibi alanlarda dış pazarda daha etkin hale gelip uluslararası markalar yaratması gerekiyor.’’

Özbek konuklarının da kendi ülkelerinde özellikle süt hayvancılığını geliştirmek istediklerine dikkat çeken Gündüzalp, şöyle devam etti:

‘’Özbek konuklar Türkiye’de incelemeler yapıp destek bekliyorlar. Biz de hem soydaşlarımıza destek olmak hem de ilimiz ticaretine katkı sağlamak adına gerekli her tür ihtiyaçta yanlarında olduğumuzun sözünü verdik. Bugün Burdur’da uygulanan süt toplama sistemimiz yazılımından ekipmanlarına, muhafazasından soğutmasına kadar tamamen şehrimizin markalarının ürünüdür. Bu ürünleri, uluslararası pazara taşımak ve büyütmek en önemli gayemizdir. Üyelerimizin ticaretini ve şehrimizin markalarını güçlendirmek, uluslararası pazarda etkilerini artırmak için çalışıyoruz.”