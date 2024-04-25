Antalya’da karşılıksız çek tutarındaki makas açılıyor

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Borsanın Nisan ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada ülke ve Antalya ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Antalya’da turizm sezonun erken açılması ve hareketli olmasının henüz kent ekonomisine yansımadığını belirten Çandır, yılın ilk çeyreğinde ekonomik verilerin geçen yılın altında kaldığına dikkat çekti. Çandır, ‘’Bu yıl kentimizde nispi olarak erken açılan ve hareketli olan bir turizm sezonu başlangıcı söz konusudur. Ancak bunun kentimiz ekonomisine yansıması oldukça zayıf kalmıştır. Çünkü yıl başlangıcı olarak gördüğümüz ilk çeyrek verileri kentimiz için geçmiş yıl ortalamalarının altında kalmıştır’’ dedi.

Antalya’da kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı döneminde yüzde 32 artarken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde eksi -30’dan fazla azaldığına dikkat çeken Ali Çandır, kurulan şirket sayısının ise ülke ortalamasında ise yüzde 5’lik artış yaşandığını vurguladı.

Antalya’da kapanan şirket sayısında Türkiye ortalamasına yakın bir artış eğilimi olduğunu ifade eden Çandır, şöyle devam etti:

‘’Aynı dönemde protestolu senetlerde ülke genelinde yüzde 148’lik artışa karşılık kentimizde yüzde 243’lük artış yaşanmıştır. Karşılıksız çek tutarında ise makas daha da açılmış ve ülke genelindeki yüzde 264’lük artışa karşılık Antalya’da yüzde 564’lük rekor bir artış yaşanmıştır.

Ticari hayatın hareketliliğine bir gösterge olarak baktığımız çekle işlem tutarında ise ülke genelindeki yüzde 65’lik artışa karşılık kentimizde ancak yüzde53’lük bir artış yaşanabilmiştir. Halbuki 2023 yılının ilk çeyreğinde Antalya’da yüzde 118’lik artış yaşanmış ve ülke ortalamasından yüzde 50 fazla olmuştu. Yine ticari hayatın hareketliliğine bir gösterge olarak baktığımız kredilerde de kentimiz ilk çeyrek rakamları, ülke genelinin altında artmıştır. Sektörel kredilerde bizi yakından ilgilendiren tarımsal krediler, dönemsel olarak ülkede yüzde 80 artarken kentimizde yüzde 58 artabilmiştir.’’

Antalya’da yılın ilk çeyreğindeki ihracat performansının geçen yılın altında kaldığını vurgulayan Çandır, ‘’2023 yılı ilk çeyreğinde toplam ihracatımız yüzde 10’a, yaş meyve sebze ihracatımız yüzde 33’e ve hububat ihracatımız yüzde 50’ye yakın ihracat artışı ile ülke ortalamasının çok üzerinde gerçekleşmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise toplam ihracatımız yüzde eksi -1’den, yaş meyve sebze ihracatımız yüzde eksi -12’den ve hububat ihracatımız da yüzde eksi -5’ten fazla azalarak ülke ortalamasının çok altında kalmıştır. Önümüzdeki aylarda ihracatta daha fazla düşüş yaşamamak için ihracat konusuna bir an önce odaklanmalıyız’’ diye konuştu.

Aşırı yüksek enflasyon duygularımızı da bozuyor

Aşırı yüksek enflasyonun, her şeyin dengesini, istikrarını ve sağlıklı işleyişini kökten bozduğunu anlatan Ali Çandır, şöyle devam etti:

‘’Bu bozulmalar sadece rakamlardan ibaret değildir. Duygularımızı ve bekleyişlerimizi de bozmaktadır. Yani enflasyon, bütün kötülüklerin anasıdır. Hepimizi yakından ilgilendiren son yansıması da enflasyon muhasebesi uygulamasıdır. Borçları ve alacakları dışarıda tutan bu uygulama, zayıf sermayeli şirketlerimiz üzerinde fiktif yüksek karlar yaratacaktır. Doğal olarak da yüksek vergi matrahları üretecektir. Bir de bu uygulamanın 3’er aylık dönemlere yayılması, ticaretin ve üretimin dışında ağır bir vergi yükü yaratacaktır. Politika üreticileri ve karar vericileri acilen bu uygulamayı yıllık dönemlere çevirmeye davet etmekteyiz.’’