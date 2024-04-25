Kocaeli’de Arabuluculuk Paneli hakkında bilgilendirmeler yapıldı

EKONOMİ / KOCAELİ

Toplumsal uzlaşıyı tesis etme hedefiyle uygulamaya başlanacak proje kapsamında; hukuk uyuşmazlıkları dışında kalan akrabalık, komşuluk, aile, işyeri, okul, üniversite gibi alanlarda sosyal ilişkilerden kaynaklı ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne destek olmak amaçlanmaktadır.

Panele; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Vali Mülkiye Baş Müfettişi Osman Kaymak, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Melih Doğruel, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Genel Sekreteri Barış Yılmaz, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin, HEGEM Vakfı Genel Başkanı Adem Solak, kurum müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile ilçe milli eğitim müdürleri, oda başkanları ve davetliler katıldı.

Panel öncesi Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret eden Panel Başkanı Vali Mülkiye Baş Müfettişi Osman Kaymak ile beraberindeki Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya Mustafa Keskin ve HEGEM Vakfı Genel Başkanı Adem Solak proje hakkında bilgi verdi. Şiddetle Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi ile şiddetle mücadele noktasında sivil bir seferberlik hareketi olan ve Kocaeli Valiliği’nde düzenlenen panelde; Şiddet Önleme Sosyal Arabuluculuk uygulamalarının başlatılması öncesi yapılması gereken çalışmalar konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Panel Başkanı Vali Mülkiye Baş Müfettişi Osman Kaymak’ın açılış konuşmaları ile başlayan program; panel konuşmacılarının konuyla ilgili detaylı bilgilendirme yapmaları ve sonrasında soru cevap bölümü ile devam etti.