Estram, günde yaklaşık 124 bin yolcu taşıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı Ulaşım Master Planı çerçevesinde hayata geçirilen Tramvay Projesi’nin 2004 yılından bu yana hizmet verdiğini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden ESTRAM Ulaşım A. Ş. Genel Müdürü Hakan Murat Bayındır, “Raylı sistemlerde günümüz koşullarının getirdiği gereklilikleri yeniliklerle güçlendiren çağdaş, çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım için çalışmalarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz “ diye konuştu.

Etaplar halinde başladıkları tramvay projelerinin ilk kısmında kentteki otogar, tren garı, üniversiteler, alışveriş merkezleri ve resmi kurumları birbirine bağladıkları bilgisini paylaşan Bayındır, “16 kilometreden oluşan 1’inci etabımızda 23 araç ve 2 hatta hizmet verdik. Projemizin 2’nci etabını 2014 yılında açtık. Üç ayrı uzatma hattıyla tramvay yolumuzu 36,8 kilometreye, tramvay sayımızı ise 33’e yükselttik. 2’nci etabımızla 7 hatlı işletim planını devreye aldık” dedi.

Yolculara daha iyi hizmet sunabilmek için 2018 yılı Eylül ayında 14 yeni tramvay yatırımıyla araç filolarını 47’ye yükselttiklerini dile getiren Bayındır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Projemizin 3’üncü etabı kapsamında ise Açelya-Şehir Hastanesi kolunu tamamladık ve Şehir Hastanesi-Opera hattını 2019 yılı Mart ayında işletmeye başladık. 12 Mart 2021 tarihinde 75. Yıl- Sultandere kolunu tamamlayarak 75. Yıl-Sultandere-OGÜ seferlerimize başladık. 3. Etap projesinin Otogar-Opera, Opera- Kumlubel bölgelerinde tamamlanması ile yaklaşık 55 kilometrelik işletme hattına ulaşarak 47 araçla planlanan 8 hatta çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Teknolojik altyapı yatırımlarıyla hizmete erişimi kolaylaştırıyor

Günde ortalama bin 200 sefer düzenleyip 12 bin kilometre yol kat ederek 124 bine yakın yolcu taşıdıklarının altını çizen Bayındır, 20 yıllık süreçte 47 milyon 825 bin 820 kilometre yol alarak 647 milyon 853 bin 638 yolcuyu sevdiklerine kavuşturduklarını söyledi. Şirket olarak teknolojik altyapı yatırımları kapsamında 2022 yılı sonunda ESTRAM mobil uygulamasıyla GPRS üzerinden “nasıl giderim, tramvay ve otobüs konum bilgileri, Sanal Kart, Mobil QR bilet” hizmetlerini sunmaya başladıklarını vurgulayan Bayındır, temassız kredi kartı kullanımını da başlattıklarının altını çizdi.

Eskişehir’in göz bebeği olan ESTRAM’ın kent için çok önemli bir konumda olmasından dolayı ulaşımın yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de önem verdiklerine vurgu yapan Bayındır, “Öğrencilere yönelik eğitimler, özel gün ve bayramlarda yaptığımız uygulamalar ile şehrin sosyal yaşamında da aktif rol almaya devam ediyoruz. Küresel iklim krizinin en derinden hissedildiği bu günlerde kentimizin havasını korumak ve yaşanabilir bir çevreye en üst düzeyde katkı sağlamak amacıyla ESTRAM Ulaşım A.Ş. olarak şehrimize değer katan çalışmalarımızı ve iyi uygulamalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizin altını çizmek isterim” ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde yeni projeler hayat bulacak

31 Mart yerel seçimlerinin ardından görevine başlayana Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce’nin öncülüğünde yeni yatırımlara odaklandıklarını belirten Hakan Murat Bayındır, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) başta olmak üzere şehrin farklı noktalarına tramvay hatlarının uzatılması, Eskart Plus, öğrenci abonman kart, otobüsten otobüse aktarma ve tramvaylarda gece seferleri gibi düzenlemeleri de kısa süre içerisinde hayata geçireceklerine dikkat çekti.