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Europower Enerji’nin yatırım teşvik belgesi onaylandı

Europower World Enerji’nin yatırım teşvik başvurusu onaylandı. Şirket, 6 yıl boyunca sigorta primi karşılanacak, yüzde 70’i aşan vergi indirimlerinden ve muafiyetlerden yararlanacak.

Haber Merkezi
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Europower Enerji’nin yatırım teşvik belgesi onaylandı
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Europower Enerji yüzde 100 bağlı ortaklığı ve Girişim Elektrik’in (GESAN) dolaylı bağlı ortaklığı olarak kurulan Europower World Enerji için yapılan yatırım teşvik başvurusunun onaylandığını açıkladı.

Europower World Enerji’nin yüksek ve çok yüksek gerilim güç transformatörü üretimi amacıyla kurulduğu belirtilen açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılmış olan yatırım teşvik başvurusunun onaylandığı ifade edildi.

Açıklamaya göre başvuru tarihi itibari ile toplam yatırım teşvik tutarı 1,66 milyar TL seviyesinde. Ayrıca şirket, yatırım teşvik tutarının 2 milyar TL’nin üzerine çıkartılması için ilgili kuruma gerekli revizyon başvuruları yaptığını da açıkladı.

Yatırım teşviki kapsamında yararlanılacak destek unsurları ise açıklamada şöyle sıralandı: 

- Sigorta Primi İşveren Hissesi (6 Yıl) 

- Vergi İndirimi (yüzde 70, YKO yüzde 30) 

-Gümrük Vergisi Muafiyeti 

- KDV İstisnası

 - Faiz Desteği

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