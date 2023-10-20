Evosoft, 3 kıtaya yazılım ihraç ediyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin kaynak ve zaman tasarrufu sağlamak için bulut tabanlı yazılımlara yöneldiğini belirten Evosoft Kurucu Ortağı Ozan Aycan, “Deloitte ABD Bulutun Geleceği Araştırma Raporu'na göre, dünya genelinde kuruluşların yüzde 90'ı 3 yıldan uzun bir süredir bulut çözümlerini kullanıyor. Yüzde 81'i ise iş yüklerini birden fazla bulut hizmetine dağıtarak geliştirilmiş dayanıklılık ve güvenilirlik sağlıyor. Ülkemizde de bu alandaki gelişmeler hız kazanıyor. Dijitalleşmenin artması ve pazar rekabetinin ulusal ve uluslararası düzeyde yayılmasıyla birlikte, kaynak ve zaman tasarrufu sağlayan bulut tabanlı yazılımlar işletmeler arasında daha fazla tercih ediliyor. Özellikle işletmelerin dijital dönüşüm sürecine girdiği bu dönemde, iş süreçlerini tek bir platform üzerinden yönetme ihtiyacı öne çıkıyor” diye konuştu.

Bu ihtiyaca yanıt olarak 2018 yılında geliştirdikleri Evobulut yazılımı ile verimliliği artırmaya yönelik sadece ön muhasebe değil; CRM, ERP, satış, müşteri yönetimi, personel yönetimi, stok takip gibi bir dizi çözüm geliştirdiklerini aktaran Aycan, sağlık, hukuk, şantiye ve servis sektörlerine özel çözümler içeren paketler sunduklarına dikkat çekti. Bu sayede bir işletmenin üretimden stok takibine, satıştan faturalandırmaya kadar her operasyonu tek bir platformdan kolayca yönetebildiğini açıklayan Aycan, “Evobulut, banka, ÜTS ve e-ticaret platformlarıyla entegre çalışarak işletmelerin farklı yazılımlar kullanmasına gerek kalmadan her operasyonu tek bir pencereden yürütmesini sağlıyor. KOSGEB ve TÜBİTAK destekleriyle geliştirilen Evobulut, evinde e-ticaret yapan girişimcilerden makine üretimi yapan KOBİ şirketlerine, sağlık hizmetlerinden hukuk bürolarına kadar geniş bir hedef kitlesine hizmet veriyor. Kullanıcılarına sunduğu 14 günlük ücretsiz deneme süresi, eğitici içerik videoları ve canlı destek ile kullanımı kolaylaştırarak işletmelerin daha hızlı büyümesine katkıda bulunan bu uygulamamız, uygun fiyatlandırması, kapsamlı çözümleri ve ek bir kuruluma ihtiyaç duymamasıyla diğer yazılımlardan ayrılıyor” dedi.

Avustralya, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan'a müşterilere yazılım ihraç ettiklerini vurgulayan Ozan Aycan, "Evobulut olarak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesine katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Şu anda 6 farklı ülkede hizmet veriyor olmamız, işletmelerin ihtiyaçlarını anlamak ve çözümler sunmak konusundaki başarımızı gösteriyor. Gelecekte de daha fazla işletmeye yardımcı olmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.