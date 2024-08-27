Evren Zincir, 2030 yılında 5 kat büyümeyi hedefliyor

Sühem Beyaz-Kocaeli

1984 yılına kadar üretimi İstanbul Topkapı’da yapan Evren Zincir, 1987’de Kocaeli’nin Gebze’ ilçesine gelerek zincir imalatını geliştirerek bir üst seviyeye çıkarıyor. Yurt dışından iki makine daha getirilerek küçük ticarethaneden, fabrika formatına geçiş yapan Evren zincir, 30 ton kapasite ile zincir üretimine başlıyor. 1990’lı yıllarda iki tezgâh daha alarak gemilerde kullanılan zincir işine giriliyor. Şirket günümüzde zincir imalatı kapasitesini aylık 200 tona çıkarmıştır.

Sektöründe pek çok ilke imza atmış, köklü bir marka olan Evren Zincir, son 20 yılda küçük zincir atölyesini büyük bir zincir ve aksesuar fabrikasına dönüştürdü. 2 bin 500 metrekare kapalı alan ve toplam 4 bin 600 metrekare açık alanı üzerine kurulan Evren Zincir, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrikasında; çapa zincirleri, maden zincirleri, endüstriyel zincirler ve bunlarla ilgili aksesuarların çapı 17,5'den 81 mm'ye kadar U2&U3 kalitelerinde yakma alın kaynak sistemiyle üretilen ürünlerin ana üreticisidir.

Ticari hayatta en önemli şey mali güçtür

İş hayatına, Evren Zincir’in kriz döneminde , imalatın en ince ayrıntılarını öğrenerek başlayan Birol Bozkurt, “Ticari hayatta en önemli şey mali güçtür. O dönemde biz yeniden yapılanmaya girdik, bir ortak alarak ekonomik darboğazdan kurtulduk ve yeni bir planlama ile kar marjı yüksek satışlara yönelerek, az satış çok kar anlayışına geçtik. İlk başta hiç istemediğim bu işi öğrenmeye, öğrendikçe sevmeye, sevdikçe yeni fikirler üretmeye başladım ve sonunda elektrik-elektroniğin yanı sıra iyi bir makineci de oldum” şeklinde konuştu.

“Krizi iyi yönettik”

Kurulduğu yıldan itibaren ağırlıklı olarak gemilerde kullanılan zincir ve çapaları imal eden Evren Zincir, Türkiye’de bu alanda üretim yapan ilk firmasıdır. Evren Zincir’in attığı en büyük adımlardan birinin de 2004 yılında Çayırova Şekerpınar’da bir arsa alarak fabrikayı buraya taşımak olduğuna değinen Bozkurt, “Bu hamleyle sınıf atladık diyebilirim. 2008 yılında yaşanan krizde denizcilik sektörü yüzde 92 oranında bir daralma yaşadı. Bu tip ortamlarda ayakta kalabilmek çok önemli. Büyümeniz esnasında yakalandığınız bir kriz. O dönemde biz zincirin yanı sıra çapa üretimine geçtik. Türkiye’de ilk olarak çapa üretimini yapan firma olduk. Dedi Şirket 2008 yılından sonra mecburiyetten bir nadas dönemine girdiğini söyleyen Bozkurt, “ikinci yarısında ise var gücümüzle bütün imkânlarımızı seferber ederek büyüme gösterdik ve 4 yıldır da büyüyoruz. 40 çalışan istihdam ediyoruz. 2025 yılında istihdam hedefimiz yüzde 10” ifadesini kullandı.

Üretiminin yüzde 40 ila dönemsel olarak yüzde 90’ını ihraç ediyor

Şu an gemi zincirleri konusunda Çin’le rekabet ediyoruz diyen Bozkurt, “Üretimimizin yüzde 40 ila dönemsel olarak yüzde 90’ını ihraç eden bir firmayız. Satış yaptığımız pazar ABD ve AB. Çin tehdidi bizi ciddi olarak zorluyor. Çin’de imalatçının arkasında devlet katkısı var. Örneğin Çin hükümeti siz bir Çin firması olarak ihracat yaptığınızda sizin dövizinizde yüzde 20 farkla bozuyor. Yani Çin hükümeti size yüzde 20 destek veriyor. Çin'in içeride sattığı ürünle dışarıya sattığı ürün arasında yüzde 30-35 fiyat farkı var” dedi.

Yılda 40 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Bozkurt, “Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, Mısır, Fas, Rusya, Amerika, Vietnam, Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Kore, Hindistan ve Körfez ülkelerine ürün gönderiyoruz. Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dünyada zincir işini bilen 3 firma var, biz onlardan biriyiz”

2030 yılında 5 kat büyümeyi hedeflediklerini söyleyen Bozkurt, “İşimiz bilinmeyen, kimsenin dünyada fikir sahibi olmadığı bir iş. Dünyada zincir işini bilen 3 firma var. Makine alırsınız, makine zinciri yapar ama makineyi yapabilecek adam sayısı dünyada bir elin parmağını geçmeyecek kadar az. Biz bilgi olarak bu 3 firmadan biriyiz. Mesela biz kendi kaynak yazılımlarımızı yaptık, en büyük artımız. Sektörde ve dünyada bir markayız. Mal satalım derdinde değiliz. Mühim olan ilişkileri uzun vadeli götürmek” dedi.

“Karbon Ayak İzi çalışmaları kapsamında geçen yıl firmamızın çatısına güneş enerjisi paneli kurduk“

Bütçemizin yüzde 10’unu Ar-Ge çalışmalarına harcıyoruz diyen Bozkurt, “4 yıldır Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. 2030 yılına geldiğimizde ise Ar-Ge ile ilgili doğru yapılanma ve kurumsallaşmayı tamamlamış olacağız. Ayrıca sürdürülebilirliğe önem veriyoruz” diye konuştu. Bozkurt, “Karbon Ayak İzi çalışmaları kapsamında geçen yıl firmamızın çatısına güneş enerjisi paneli kurduk. Güneş aracı sistemimizi, izolasyonla ilgili kısımları, motorlarda verimliliği arttırmaya çalışıyoruz” dedi.