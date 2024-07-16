Fabbro Yachts ile Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva Beşiktaş Park’ta!

Beşiktaş, Portekizli yıldız Rafa Silva ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak sezonun önemli transferlerinden birine imza attı. Benfica'daki sözleşmesinin sona ermesiyle İstanbul'a doğru yola çıkan Portekizli oyuncu, İstanbul’a gelir gelmez Beşiktaş Park'a hareket etti. Silva'nın bu özel yolculuğuna Fabbro Yachts F45 Cabrio modeli eşlik etti.



Rafa Silva'yı taşıyan Fabbro, Beşiktaş'ın teknik heyeti ile birlikte Dolmabahçe’ye vardı. Beşiktaş taraftarlarının yoğun ilgi ve coşkuyla beklediği Silva, Fabbro Yachts’ F45 Cabrio modeli’nin konforlu ve şık yolculuğu sayesinde İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasının tadını çıkardı.

"Kartallar yüksek uçar" diyerek sezona iddialı bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın bu önemli transferi, Fabbro Yachts ile Beşiktaş Park'a ilk adımını attı.