FCB Artgroup, CarlNann ortaklığı ile Avrupa'da genişlemeyi hedefliyor

Artgroup CN, öncelikli olarak iki ülkede ticari faaliyette bulunan şirketlerin güvenilir ve profesyonel bir iletişim ortağı olarak, iş hedeflerine ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Artgroup CN, Alman disiplinini Türk hızı ve esnekliği ile birleştirerek, Almanya'ya yatırım yapan Türk markaları, Türk nüfusunu hedefleyen Alman markaları ve Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri'nde yatırım yapmak isteyen Alman markaları için evrensel normlarda yaratıcı kampanyalar gerçekleştirmeyi amaçladığını açıkladı.

Artgroup CN Başkanı Fehmi Özkan yaptığı açıklamada “Türkiye’nin ilk uluslararası reklam ajansı olma” vizyonu doğrultusunda İstanbul, Bakü, Almaty, Taşkent, Tiflis ve Kiev’deki ofislerinin ardından Avrupa’daki ilk ofislerini Almanya’da CarlNann ile birlikte açmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Artgroup CN Germany GmbH'nin Genel Müdürü ve ortağı Michael Carl, FCB Artgroup ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Artgroup CN'nin ortağı ve yönetim kurulu üyesi Özgür Sağlam, Türk reklam endüstrisinin girişimci, esnek ve çözüm odaklı yapısını Alman reklamcılığının mükemmel iş takibiyle birleştiren iş modelinin, Avrupa reklam pazarında önemli bir fark yaratacağına inandığını söyledi.

Artgroup CN Germany GmbH'nin Baş Kreatif Sorumlusu ve ortağı Christoph Nann, bu birlikteliğin Almanya'daki 4 milyona yakın Türk nüfusunu hedefleyen markalara ve önde gelen Alman markalarına daha hızlı, maliyet etkin ve küresel ölçekte yaratıcı çözümler sunmalarına olanak tanıyacağını belirtti.

Artgroup CN'nin ortağı ve yönetim kurulu üyesi Ateş Çavdar ise, Türkiye ofislerini yıllardır yurtdışındaki ofislerin markalarına strateji ve yaratıcılık konusunda destek sağlayan bir amiral gemisi olarak tanımladı ve yıllardır edindikleri bu deneyimi Almanya’daki kreatif arkadaşlarımızla da paylaşıp tek bir ekip olarak müşterilerimizin Almanya pazarındaki reklam, dijital pazarlama, sosyal medya, organizasyon, medya gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayarak onların iş hedeflerine ulaşmaları için her türlü iletişim desteğini vereceklerini söyledi.