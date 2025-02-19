Fenerbahçe'den sermaye artırımı kararı

Fenerbahçe 2025-2029 yılları için belirlenen sermaye tavanının 250 milyon liradan 1 milyar 250 milyon liraya çıkarıldığını KAP'a bildirdi.

KAP açıklamasında, "Sermaye Piyasası Kanununun 18. maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.18-1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde yeni bir 5 yıllık süre belirlenerek 2025-2029 yılları için şirketimiz mevcut 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına, bu çerçevede şirketimiz esas sözleşmesinin 'paylar' başlıklı 6. maddesinin tadili ile kayıtlı sermaye tavan ve süre uzatımı 19.02.2025 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmuş olup, tadiline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.