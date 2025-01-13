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FerNaBio Fertilizer, Türkiye’yi bölgesel üs seçti

Hollanda, ileri teknoloji gübreleme çözümlerinde rotasını Türkiye’ye çevirdi. Hollanda merkezli FerNaBio Fertilizer, Türkiye’yi sürdürülebilir tarım ve bitki besleme çalışmaları için bölgesel üs olarak seçti.

Haber Merkezi
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FerNaBio Fertilizer, Türkiye’yi bölgesel üs seçti
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 FerNaBio Fertilizer Genel Müdürü Rıdvan Pektaş, Türkiye’nin tarımsal verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından bölgesel bir merkez olma potansiyeline dikkat çekerek, bu iş birliğinin iki ülke tarım sektörüne de katkı sağlayacağını belirtti.

Pektaş, şirketin bitki besleme alanında geliştirdiği yenilikçi ürünlerle tarımda verimliliği artırmayı hedeflediğini belirterek, “Gübreleme yalnızca üretimi artırmakla kalmamalı, aynı zamanda çevre dostu yöntemlerle yapılmalı” dedi.

Pektaş, Hollanda’nın ileri teknoloji gübreleme çözümlerini Türkiye’ye taşıdıklarını ve çiftçilere en uygun ürünleri sunduklarını ifade etti. Hollanda’nın toz ve sıvı gübre teknolojileriyle Türkiye’nin geniş tarım arazilerini birleştirerek, farklı iklim koşulları ve toprak yapısına uygun çözümler sunarak üreticilerin ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getiren Pektaş, organik ve kimyasal gübrelerin yanı sıra mikrobiyal gübrelere de odaklandıklarını söyledi. Pektaş, tarımda sürdürülebilirlik ve çevresel etkilerin azaltılmasının önemine vurgu yaparak, “Türkiye’nin geniş tarım alanlarıyla Hollanda’nın yenilikçi teknolojisini buluşturuyoruz. Amacımız, sadece yüksek verim değil, aynı zamanda toprağı koruyan çevre dostu bir tarım yaklaşımıdır” dedi.

Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu pazarlarında da faaliyet gösterdiklerini açıklayan Pektaş, yüksek kalitedeki ürünlerle ve üreticilere sağlanan teknik desteklerle uluslararası arenada rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

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