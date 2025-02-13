Feveran, dünya liderlerinden Ultra European Network üyesi oldu

Feveran, 120 ülkeden 103 ofisi ve 7 binden fazla profesyoneli kapsayan Ultra European Network (UEN) Platformu’na üye oldu.

UEN’de Türkiye’yi temsil eden tek iletişim ajansı olduklarını belirten Feveran İletişim Ajans Başkanı ve Kurucusu Ali Kahraman, dünyanın en iyi 3 profesyonel ağından biri olarak derecelendirilen ve prestiji oldukça yüksek bir sektör ağına katılmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Türk markalarını bu ağ aracılığıyla global arenaya açma ve aynı zamanda küresel markaların Türkiye pazarına yönelik iletişim çalışmalarını yönetme fırsatına sahip olduklarını ifade eden Kahraman; “Aynı zamanda kendine özgü işleyişiyle oldukça özel bir platform olan Ultra European Network’ün sağlamış olduğu bağlantılar sayesinde; bilgi, deneyim, örnek çalışma paylaşımları gerçekleştirebileceğiz. Bu deneyimi başta ekip arkadaşlarımız olmak üzere Türkiye iletişim sektörüne kazandırmak bizim için ayrı bir heyecan” dedi.

Kendi kültürlerarası ekosistemini geliştirdi

Ultra European Network Başkanı Franco Pomilio şunları söyledi: “Uluslararası kurumlar için iletişim alanında küresel bir lider olan Pomilio Blumm, her stratejik ülkedeki en iyi iletişim ajanslarını bir araya getirme vizyonuyla Ultra Avrupa Ağı'nı (UEN) kurdu. Feveran da bunun en iyi örneğidir. UEN, tüm ortaklarımızla network ve PR çalışmaları yapmak için en üst düzeyde yerel uzmanlık sunan, bağımsız iletişim şirketlerinin benzersiz bir ittifakıdır. UEN'in misyonu, kurumlar ve vatandaşlar arasında, ayrıca özel işletmeler ve tüketiciler arasında diyaloğu teşvik eden dinamik ve yüksek performanslı bir ağ oluşturmaktır: Karşılıklı saygı üzerine inşa edilmiş bir diyalog, en etkili ve faydalı kurumsal katılımın temelidir.”