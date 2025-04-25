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Fitch, Nissan Motor'un kredi notunu düşürdü

Fitch Ratings, Nissan’ın uzun vadeli kredi notunu “BB+”dan “BB”ye düşürdü, görünümünü ise “negatif” olarak belirledi. Kararda Kuzey Amerika’daki zayıflayan pazar koşulları ve ABD'nin uyguladığı yeni gümrük vergilerinin yarattığı maliyet baskısı etkili oldu.

Haber Merkezi
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Fitch, Nissan Motor'un kredi notunu düşürdü
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Fitch Ratings, Nissan Motor Co. Ltd. şirketinin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden İhraççı Temerrüt Notlarını (IDR'ler) ve kıdemli teminatsız notunu 'BB+'dan 'BB'ye düşürdü. Görünüm "negatif".

Fitch, Kısa Vadeli Yabancı ve Yerel Para IDR'lerini 'B' olarak teyit etti.

Fitch yaptığı açıklamada, "Not indirimi, Kuzey Amerika'da kötüleşen pazar koşullarını ve otomotiv sektörüne yeni uygulanan ABD gümrük vergileri nedeniyle artan maliyet baskılarını yansıtıyor" dedi.

Negatif görünümün kötüleşen endüstri ortamını yansıtmakta olduğunu da vurguladı.

Fitch, "Nissan, giriş SUV ve sedan modellerindeki güçlü yönleri ve kitlesel pazar fiyatlandırması nedeniyle artan araç fiyatlarından ve sıkı arzdan faydalanabilir. Ancak makroekonomik belirsizlikler Nissan'ın planladığı dönüşü zorlaştırabilir" değerlendirmesini de yaptı.

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