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Yandex ilk çeyrek gelirinde yüzde 34 artış bildirdi

Yandex, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirini yüzde 34 artırarak 306,5 milyar rubleye ulaştırdı. E-ticaret ve arama hizmetlerindeki güçlü büyüme, şirketin kârlılığını da yukarı taşıdı.

Haber Merkezi
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Yandex ilk çeyrek gelirinde yüzde 34 artış bildirdi
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Rus internet devi Yandex, e-ticaret ile arama ve portal işindeki büyümenin etkisiyle ilk çeyrek gelirinin yüzde 34 artışla 306,5 milyar rubleye (3,71 milyar dolar) ulaştığını bildirdi.

Faiz, vergi, amortisman ve itfa payları öncesi düzeltilmiş kârın yüzde 30 artışla 48,9 milyar rubleye ulaştığı, düzeltilmiş net kârın ise 12,8 milyar ruble olduğu belirtildi.

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