Fixo Studio, metaverse’e yeni bir boyut getiriyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Temel uzmanlık alanları, doğruluğa ve detaylara gösterilen özene vurgu yapan mimari görselleştirme projelerinde ortaya çıkan Fixo Studio, yetenekli 3D sanatçılar ve tasarımcılarından oluşan ekibiyle, projeleri daha inşa edilmeden hayata geçiren mimari tasarımların gerçekçi görselleştirmelerini oluşturuyor. Fixo Studio'nun görselleştirme hizmetlerinin, proje başlamadan önce tasarımlarını müşterilere ve yatırımcılara sergilemesi gereken mimarlık ofisleri, iç mimarlar ve inşaat şirketleri için yararlı olduğunu belirten Fixo Studio kurucusu Burak Taşkın, “Mimari görselleştirme hizmetleri, Fixo Studio'nun tek uzmanlık alanı değil. Firmamız ayrıca endüstriyel ürün görselleştirmeleri ve grafik tasarım alanlarında da iddialı. Müşterilerimiz için yenilikçi çözümler sağlamaya çalışıyoruz. Endüstriyel ürün görselleştirme hizmetlerimiz, ürünlerini mümkün olan en etkili şekilde sergilemesi gereken şirketler tarafından fazlaca kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

“Eğlencenin geleceği metaverse’te”

Marka ve ambalaj tasarımından dijital ve basılı medyaya kadar geniş bir hizmet alanını kapsayan Fixo Studio'nun grafik tasarım hizmetleri hakkında da bilgi veren Taşkın, “Tasarım ekiplerimiz, bir markanın mesajını etkili bir şekilde ileten, görsel olarak çarpıcı tasarımlar oluşturma tutkusuna ve ayrıntılara dikkat ediyor. Fixo Studio, mevcut hizmetlerine ek olarak, yakında başlatmayı planladıkları küresel bir Metaverse projesi üzerinde de çalışıyor. Proje, kullanıcıların birbirleriyle yeni ve heyecan verici yollarla etkileşime girebilecekleri sanal bir dünya oluşturmayı amaçlıyor” diye konuştu.

İletişim ve eğlencenin geleceğinin Metaverse'de olduğuna inandıklarını belirten Burak Taşkın, “Amacımız, insanların sanal bir alanda bağlantı kurabilecekleri, işbirliği yapabilecekleri ve yeni etkileşimler deneyimleyebilecekleri bir platform oluşturmak. Nispeten yeni bir şirket olmamıza rağmen Fixo Studio halihazırda hem yerel hem de uluslararası düzeyde müşteriler için birçok başarılı projeyi tamamladı. Çalışmalarımız endüstri yayınlarında yer aldı ve uzmanlıkları ile kaliteye olan bağlılıkları nedeniyle piyasada tanınmalarını sağladı. İleriye dönük olarak, Fixo Studio'nun büyüme için iddialı planları var. Çeşitli sektörlerdeki müşteriler için yenilikçi çözümler sunmaya devam ederken, aynı zamanda uluslararası pazardaki varlığımızı genişletmeye odaklandık” dedi.