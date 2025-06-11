FKK AŞ, 200 ülkeye ihracatı hedefledi

Altuncu, 67 yıl önce Tayyip ve Ahmet Avni Altuncu kardeşler tarafından kurulan FKK’nın " Mükemmel kalite, En iyi fiyat ve Hızlı teslimat " anlayışı ile 200 dolayında ülkeye ihracat yapan bir sanayi kompleksi haline geldiğini söyledi. Ufuk Altuncu,” Şu anda ikinci kuşak olarak yönetimin başında bulunmaktayım. Ancak bizden sonra bayrağı devralacak 3’cü kuşakta şirket bünyesinde yarınlara hazırlanıyor” dedi.

Türkiye’yi dünya pazarlarında en iyi şekilde temsil etmek için hiçbir çabadan kaçınmadıklarını belirten Altuncu, FKK’nın otomotiv, maden, denizcilik, endüstriyel ürünler ve inşaat sektörlerine üretimleri ile dünyanın önemli yedek parça üreticileri arasında yer aldığını belirtti. FKK’nın Samsun ve yurdun muhtelif yerlerinde yatırımları ile milli ekonomiye katkı sunduğunu ifade eden Altuncu, şöyle devam etti.

“Firmamız 1957 yılında Tayyip ve Ahmet Avni Altuncu kardeşler tarafından kara lastik imalatı üzerine kuruldu. 1965 yılında otomotiv yedek parça imalatına başladı.1974 yılından sonra otomotiv montaj sanayine hizmet vermeye başladık.1989 yılından sonra da maden sektöründe Cevher Öğütme Değirmenlerine astar ve lifterbarlar imalatına başladık. Ardından Alman Bayer firmasıyla Vulkolan dediğimiz özel bir poliüretan işletilmesi üzerine lisans anlaşması yaptık. Bu malzeme ile de Demir Çelik, Petrol, Otomotiv ve daha birçok alana mal üretme gücüne ulaştık. ”

Dış pazarda çalıştığı ülke sayısı artıyor

Samsun, Çorum ve İstanbul’da Kurulu tesislerinde 400 personel ile yollarına devam ettiklerini anlatan Altuncu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Samsun ve Çorum’da ikişer İstanbul Tuzla’da bir fabrikamız bulunmakta. Yeni tesisimizi de Samsun OSB’de satın aldığımız bir fabrikada hizmete geçeceğiz. 2026’da aktif olarak hizmete girmiş olacak bu tesiste metal kalıp endüstrisi ile ilgili bir 80 milyon TL’lik bir yatırımı olacak. Bu arada Çorum’da 2022’den buyana devam eden 11 milyon euroluk yatırım da bitirme aşamasına geldi. Burada da maden sektörüne cevher öğütme değirmenlerinin kompozit astar ve lifterbarlar üretimi yapacağız. Çorum’daki yatırım toplam kapasitemizi yüzde 25, kauçuk üretimimizi de yüzde 50 oranında artırmış olacak. Bugün itibarıyla maden sektörü işimizin yüzde 40’ını, Otomotiv sektörü yüzde 30, Endüstriyel ürünler yüzde 20, Foklift ve istifleme makinası teker imalatı yüzde 15’ini, tekstil sektörü de yüzde 5’ini teşkil etmekte.Genel olarak hedef pazarımız madende öncelikle Türkiye, çalıştığımız ikinci büyük pazar Bulgaristan, Fas, Çek Cumhuriyeti, Romanya, İtalya. Öte yandan ürünlerimiz artık Kongo pazarında da olacak. Buraya verdiğimiz ürünlerin testleri de kalite olarak rakiplerimizin üzerinde çıktı. Ayrıca, bu sene katıldığımız Şili Fuarında buraya açılmayı hedefledik “