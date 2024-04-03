Flamingo Lara’ya, German Design Awards’dan ödül

2012 yılından bu yana Alman Tasarım Konseyi tarafından, tasarımın farklı alanlarındaki başarıları onurlandırmak için düzenlenen German Design Awards’da Flamingo Lara, Hayat Construction'a ait; iç mimari ve cephe tasarımında Designist imzasıyla büyük bir başarı elde etti.

"Interior Architecture" kategorisinde "Winner" ödülüne layık görülen Flamingo Lara, sahil boyunca farklı bir duruş sergileyerek çarpıcı bir görünüm sunarken; aynı zamanda huzur verici tonlarıyla da dikkat çekiyor.

Flamingo Lara projesi, iç mimari ve dış cephe tasarımının mükemmel uyumuyla, sahil şeridinde benzersiz bir atmosfer yaratmayı başarıyor. Designist tasarım ekibi, iç mimarlar Aslı Arıkan Dayıoğlu ve Gizem Acun ile mimarlar Ecem Öksüz ve Reyhan Uras'ın önderliğinde, Antalya'ya yeni bir soluk getiriyor.

Filamingolar mekanın ilham kaynağı

Proje mekana da ismini veren flamingolardan esinlenerek tasarlandı. Gururlu duruşları ve göz alıcı pembe renkleriyle dikkatleri üzerine çeken, özellikle tek ayakları üzerinde durmaları ve sıra dışı yaşam alanlarıyla bilinen flamingolar, mekanın ilham kaynağı oldu.

Dış cephe, tropik bitkiler arasında yer alan neon flamingo heykeliyle dikkat çekerken, herkesi davetkar bir şekilde selamlıyor. İç mekana adım attığınızda ise, flamingoların tüylerinden ilham alınarak seçilen renkler ve malzemelerle sıcak ve özel bir atmosfer sizi karşılıyor. Ayrıca mekanın özel menüsü, deniz ürünleriyle zenginleştirilmiş ve flamingoların tüylerine rengini veren karides ve yengeç gibi yiyecekleri de içeriyor.