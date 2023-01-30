Flokser Tekstil, ihracatın cirodaki payını yüzde 40’a çıkaracak

Teknik deri ve kaplamalı kumaş üretiminde 40 yıldır faaliyet yürüten Flokser Tekstil, sürdürülebilirliğe yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılı Aralık ayında kaplama hattı ve solvent arıtma sistemi yatırımlarını tamamlayarak devreye alan şirket, bio bazlı, vegan ve geri dönüştürülebilir ürünleriyle ihracatın toplam ciro içindeki payını artırmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Flokser Tekstil Genel Müdürü Oğuz Tükek, şunları kaydetti: “Nihai hedefimiz çevre ve enerji verimliliğine yönelik stratejik yatırımlar ile sürdürülebilir kaynak yönetimi sağlamak. 2023 yılında yurt içinde hitap ettiğimiz sektörler olan döşemelik, giyimlik, contract, otomotiv, ayakkabılık, halı altı, çantalık, aksesuar, ajandalık ve sağlık sektörlerinde pazardaki payımızı artırarak büyümeye devam edeceğiz. İhracatımızın toplam cirodan yüzde 40 pay almasını hedefliyoruz. Ev tekstili dışında giyim, otomotiv ve contract gibi alanlarda da kullanılan ve talebin her geçen gün arttığı bio bazlı, vegan ve geri dönüştürülebilir ürünlere yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı artıracağız. Özellikle yeni devreye aldığımız İtalyan teknolojisiyle donatılmış enerji verimliliği yüksek suni deri üretim hattımızda geliştireceğimiz yüzde 100 su bazlı ve zararlı uçucu kimyasallar içermeyen ürünlerimizle pazarda fark yaratacağımıza inanıyoruz.”

Sektöründe pek çok ilkte Flokser Tekstil imzası var

Hadımköy’de kurulu 65 bin metrekarelik entegre tesisinde yıllık 35 milyon metre/tül üretim hacmine sahip Flokser Tekstil’in birçok ilk gerçekleştirdiğini belirten Tükek, “Türkiye’de ilk giyimlik suni deri ihracatı, ilk halı altı kaymaz taban üretimi, ilk yanmaz teknik deri üretimi, ilk bio bazlı teknik deri üretimi, otomotiv sektörüne yönelik ilk yerli teknik deri üretimini yaptık. Sektörümüzde ilk Türkiye’nin ilk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yer alma ve ilk İSO 9001 Kalite Belgesi sahibi olma gibi çok sayıda başarının altında da yine Flokser Tekstil imzası var. 1997 yılından beri İSO Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer alıyoruz.” dedi.

“Doğaya zararlı kimyasalların deşarjını sıfıra indiriyoruz”

Oğuz Tükek, “Yaptığımız birçok yeniliğin dışında özellikle Ar-Ge ve üretim ekibimizle çevreci ve sürdürülebilir dünyaya katkı sağlamak için yeni teknolojileri kullanarak ürün ve proseslerimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu amaçla, ürün zincirimizde fosil kaynaklı hammaddeler yerine bio bazlı hammaddeler ile çevre dostu ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. Fosil kaynakları kullanmak durumdan kaldığımız ürünlerimizde ise son teknoloji filtrasyon yatırımlarımızla doğaya zararlı kimyasalların deşarjını sıfıra indiriyoruz. Diğer yandan teknik derinin doğası gereği üretimlerimizde hiçbir hayvana zarar vermeden ve hayvansal ürün kullanmadan hayvan dostu vegan deri üretimi yapıyoruz. Ürünlerimizin tüm bu niteliklerinin akreditasyonu da uluslararası laboratuvarlar tarafından belgelendiriliyor.” diye konuştu.