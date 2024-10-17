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Ford Otosan'dan temettü kararı! Hisse başı net fiyat belli oldu

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş, hisse başı net 12,825 TL temettü dağıtacağını ve dağıtımın 22 Kasım 2024'te başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Ford Otosan'dan temettü kararı! Hisse başı net fiyat belli oldu
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Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (FROTO) Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada hisse başı net 12,825 TL temettü dağıtmaya karar verdiğini belirtti.

Temettü dağıtımının, 22 Kasım 2024 tarihinden itibaren yapılacağı ifade edildi.

Şirket ayrıca 1 Ocak 2024-30 Eylül 2024 dönemine ilişkin bilançosunu 5 Kasım’da açıklayacağını duyurdu.

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