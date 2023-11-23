Fuzul Topraktan aşamalı olarak ev sahibi olma imkanı

Fuzul Holding çatısı altında 2023 yılında faaliyet göstermeye başlayan Fuzul Topraktan, ’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’ni hayata geçirdi. Fuzul Topraktan, bu sistem ile Türkiye’de herkes için ev sahibi olmayı ulaşılabilir kılmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, “Hepimizin artık çok iyi bildiği gibi ülkemizde arsa ve konut en büyük yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanların en büyük hayali ev sahibi olmak. Maalesef günümüz koşullarında insanlar bu hayallerinden git gide uzaklaşmaya başladı. Bu noktada nasıl bir çözüm üretebileceğimizi düşünerek, ülkemize ve milletimize katma değer sağlayacağına inandığımız Fuzul Topraktan şirketimizi faaliyete geçirdik. Türkiye’de bir ilke daha imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Fuzul Topraktan olarak hayata geçirdiğimiz ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’’ sayesinde hem arsa hem de konut sahibi olmayı mümkün kılıyoruz. Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemiyle yatırım değeri yüksek lokasyonlarda konut imarlı arsalara yatırım yapan kişiler inşaatın tamamlanmasıyla birlikte ev sahibi olabilecek.” diye konuştu.

Arsa yatırımları da değer kazandı

Ev sahibi olmayı yaklaşık yüzde 30 daha hesaplı hale getiren Fuzul Topraktan’da arsa yatırımlarının da değer kazandığına dikkat çeken Faruk Akbal, “Vatandaşlarımız yalnızca kendi payına düşen inşaat maliyetini karşılayarak arsa üzerinde yapılacak konut projesinden Fuzul Topraktan güvencesiyle maliyetineev sahibi olabilecekler. Ev alırken Yüzde 30’a yakın yatırımcıların bütçesini korumuş oluyoruz.” dedi.

“Ispartakule projemizin lansmanını 25 Kasım’da yapacağız”

Fuzul Topraktan’ın kısa vadeli gelecek planlarına da değinen Akbal, şunları kaydetti: “25 Kasım Cumartesi günü Fuzul Topraktan Ispartakule proje alanında ‘’Büyük Satış Lansmanı’’ gerçekleştireceğiz. 1+1’den 4+1’e değişen daire seçeneklerinin olduğu Ispartakule projemizi satışa çıkaracağız. Yoğun ilgi nedeniyle sadece biletli katılımcıların yer alacağı lansmanda 332 adet konutun arsasının satışını gerçekleştireceğiz. Fuzul Topraktan Ispartakule projemizde sosyal tesisler, geniş peyzaj alanları, açık ve kapalı spor alanları, otopark, 7/24 güvenlik, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu gibi tam donanımlı site yaşamını neredeyse maliyetine sunuyoruz. Bu heyecan ve motivasyonumuzu koruyarak Fuzul Topraktan’ı Türkiye’nin dört bir yanında proje üretimi yapar hale getirmeyi planlıyoruz.’’

Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi

Verilen bilgiye göre, Aşamalı Konut Sahibi Olmak için yatırımcılar ilk olarak, tüm süreçleri belirlenmiş, projelendirilmiş ve Fuzul Topraktan tarafından konut inşaatı yapılacak bir arsada önce evinin arsa payına sahibi oluyor. Yapılması planlanan evin önce toprak sahibi olunurken, ikinci aşamada ise arsa payına düşen evin inşaat maliyeti taksitler halinde ödeniyor. Evin inşaat süreçleri ise Fuzul Toprak’tan tarafından tamamlanıyor. Bu sayede ev sahibi olmak isteyen kişiler ekstra bir maliyet yüküne katlanmadan daha düşük bütçeyle ev sahibi olma imkanı kazanıyor.