Galataport’ta bankaların devir işlemleri tamamladı

Bankalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Galataport'a ilişkin pay devir işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Garanti BBVA Bankası (GARAN), tarafından KAP’a yapılan açıklamada, "Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 12,28'ine tekabül eden paylar devralınmıştır” denildi.

Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")'ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 13,24'üne tekabül eden paylar devralınmıştır” denildi.

İş Bankası (ISCTR) tarafından yapılan KAP açıklamasında, “Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 7,18'ine tekabül eden paylar devralınmıştır” denildi.

QNB Bank'ın Kap açıklamasında pay devir işlemleri için şu bildirim yapıldı:

"Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ("Galataport")' ye ilişkin pay devir işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda Bankamız tarafından Galataport sermayesinin yüzde 4,8'ine tekabül eden paylar devralınmıştır."