GameStop hisseleri bir günde yüzde 74.4 değer kazandı
3 yıl önce 3 haftada yaşadığı yüzde 1746'lık yükseliş ve açığa satış yapmasıyla gündem olan Gamestop yeniden sahalara döndü. GameStop hisselerinde olağanüstü hareketlilik yaşandı.
3 yıl önce piyasaları sallayan GameStop hisseleri uzun sürenin ardından yeniden hızlı yükselişe geçti. Ocak 2021'de 3 haftada hisseler yüzde 1746 yükselerek 4.40 dolardan 81.25 dolara yükselmişti. Ardından yine 3 hafta içerisinde 10.25 dolara gerilemişti.
HaberTürk'te yer alan habere göre, GameStop sadece 1 günde yüzde 74.4 değer kazandı. Oynaklık sebebiyle dün gün içerisinde hisseler zaman zaman işleme kapatıldı. Dün piyasa kapanışı sonrası yapılan işlemlerde GameStop hisseleri 36.90 dolara kadar yükseldi.
GME hisseleri Nasdaq, Nyse, Euronext gibi borsalarda işlem görüyor.