Garanti BBVA BonusFlaş uygulamasıyla başka banka kartlarından QR ile ödeme işlemini başlattı

Garanti BBVA müşterileri, BonusFlaş’ın tüm işletim sistemlerinde güvenilir şekilde çalışan yeni özelliği sayesinde, ödeme esnasında banka ve kredi kartlarını cüzdandan çıkarmaya ve cep telefonlarına farklı bir mobil cüzdan uygulaması yüklemeye ihtiyaç duymadan, temassız ve hızlı ödemenin rahatlığını yaşıyor. Kullanıcıların BonusFlaş’ta QR ile ödeme yapabilmesi için kartlarını bir kez uygulamaya kaydetmesi yeterli oluyor.

Uygulamaya kayıt edilip ödeme yapılabilecek

BonusFlaş’ın yeni özelliği ile ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik “Ödeme sistemleri alanında geliştirdiğimiz yenilikçi çözümlerle Garanti BBVA müşterilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ederken, ödemeleri ‘görünmez’ kılma hedefimizi de sürekli ileriye taşıyoruz. Hâlihazırda barındırdığı özellikleriyle Türkiye’nin alanında öncü mobil cüzdan uygulaması olan ve bugün 5,5 milyonun üzerinde Garanti BBVA kullanıcısının telefonunda yer alan BonusFlaş, şimdi de başka banka kartlarıyla QR ile ödeme imkânı sunarak, kullanıcılarına yeni bir kolaylığın kapısını açıyor. Garanti BBVA müşterileri artık, sahip oldukları herhangi bir banka kartını da BonusFlaş uygulamasına kaydederek, Garanti BBVA kartları haricindeki kartlarıyla da QR ile ödeme yapmanın kolaylığını yaşayacak. GÖSAŞ’ın Garanti BBVA için geliştirdiği ürünlerle, bugüne dek sektöre yön veren birçok ilke imza attık, bundan sonraki süreçte de yenilikçi teknolojilerimizle geliştirdiğimiz çözümlerle Garanti BBVA müşterilerinin hayatına değer katmaya devam edeceğiz.” dedi.