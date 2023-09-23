Garanti BBVA üst yönetiminde atama

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri ve Ortaklıklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atandı.

Garanti BBVA'dan yapılan açıklamaya göre, Süzer’in mevcut sorumluluklarına ek olarak sürdüreceği yeni görevi çerçevesinde Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ), Tüketici Finansmanı, Dijital Varlıklar ve İş Ortaklıkları alanları Müşteri Çözümleri ve Dijital Bankacılık ile birleşti.

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve Garanti BBVA Dijital Varlıklar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevleri devam etmekte olan Murat Çağrı Süzer aynı zamanda bankanın iletişim faaliyetlerinin yönetimini de üstlenecek.

2013’te Garanti BBVA’ya katılan Murat Çağrı Süzer, 2017-2020 yılları arasında BBVA’nın Amerika’daki bankası BBVA Compass’ta Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak yaklaşık 5 bin 500 kişilik bir ekibe liderlik etti ve Mayıs 2020 itibari ile grup içinde geçiş yaparak Garanti BBVA Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

Finans sektöründe Türkiye ve yurtdışında satış ve pazarlama, strateji, risk yönetimi, insan kaynakları, M&A gibi birçok alanda önemli projeler yöneten Süzer, 2013-2017 yılları arasında Türkiye’de ödeme sistemleri alanında birçok yeniliğin öncüsü GÖSAŞ’ta farklı pozisyonlarda görev yaptı.