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Garanti BBVA’dan tahvilde ihraç ve geri alım

Garanti BBVA, yurt dışında tahvil ihracı için yetki verirken, iki tahvil için nakdi Geri Alım Teklifi duyurdu.

Haber Merkezi
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Garanti BBVA’dan tahvilde ihraç ve geri alım
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Garanti BBVA, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı için yetki verirken, iki tahvil için nakdi Geri Alım Teklifi (Tender Offer) duyurdu.

Garanti BBVA'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Banka yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara ABD Doları cinsinden sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil ihracı için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A, Citigroup Global Markets Limited, Standard Chartered Bank, Abu Dhabi Commercial Bank P.J.S.C., Emirates NBD Bank PJSC, Mizuho International plc, SMBC Nikko Capital Markets Limited ve Societe Generale'yi yetkilendirdi.

Banka ayrıca, tedavülde bulunan XS1617531063 ve US900148AE73 ISIN kodlu 750.000.000 ABD Doları nominal değerli 2027 vadeli, katkı sermaye niteliğine sahip tahvil (Tier 2) için 21 Kasım 2024 tarihinde nakdi Geri Alım Teklifi (Tender Offer) duyurdu.

Geri Alım Teklifi için Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Standard Chartered Bank yetkilendirildi. 

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