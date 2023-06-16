‘Gayrimenkul Alımlarında Alternatif Finans Sistemleri’ Bursa’da masaya yatırıldı

Esra Özarfat

BURSA - Bursa Emlak Müşavirleri Odası (BEMO) ve Atış Yapı işbirliğiyle düzenlenen panelde “Gayrimenkul Alımlarında Alternatif Finans Sistemleri” konusu masaya yatırıldı. Optimist Group Medya ve Gentleman Dergisi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzan Ersinan’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çelebi, Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ekonomi Gazetesi yazarı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu ile Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz konuşmacı olarak yer aldı. Panele ayrıca BEMO üyesi bine yakın üye katılırken Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Başkanı Fahrettin Bilgit de hazır bulundu. Panelin açılışında konuşan BEMO Başkanı Erdal Çelebi, “Maliyetlerin çok arttığı, oranların bizi şaşırttığı bu dönemde, maalesef ki pandemi üstüne deprem, seçim derken gayrimenkul sektörü birçok duraklama anlarına girmiş bulunuyor. Bugün faizlerin yüzde 35-40 bandında olduğu bu dönemde, daha ötesi bankaların düne kadar kapılarımızı çaldığı, ‘gelin kredi kullandırın dediği dönemin ardından bugünkü tavırları beni çok üzüyor. Ama bunun hesabı bir gün sorulacak” dedi.

Vatandaşların konuta ulaşmadaki yaşadığı zorluklar nedeniyle üzüldüklerini vurgulayan Çelebi, yeni politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’de ortalama 1.5 milyon bandında konut satıldığını belirten Erdal Çelebi, “Biz doğru pazarlamayı, üretici doğru konutu zamanında ve sürecindeki şartlara göre üretiyorsa pazarda herhangi bir daralma olmadığı görülüyor” diye konuştu. Kamuoyunda gayrimenkul sektörünün fiyatları şişirdiği yönündeki haberlerin asılsız olduğuna işaret eden Çelebi, “Eğer imar plan uygulamalarını geniş kapsamlı yapmazsanız, kentsel dönüşümü istenilen seviyeye getirmezseniz, yıllardır planı bitmeyen, imara açılmayan yerleri kamuoyuna sunmazsanız bu sefer mal sahiplerinin mevcutta kalmış olan arsalarının fiyatlarını bir anda yukarıya çıkartması endeksli bir fiyat politikası oluşuyor” değerlendirmesini yaptı.

“Yeni iş modelleri geliştirilmeli”

Atış Yapı CEO’su Ahmet Atış da günümüz piyasa şartlarında yeni iş modelleri geliştirmenin zorunluluğuna işaret etti. Standart iş modellerinin sürdürülebilir olmadığını ve son 17 ayda piyasadaki her kalemde ciddi artışlar yaşandığını kaydeden Atış, “Realist bir ölçü yapması lazım herkesin. Bursa'nın en fazla konut satışı yapan firmayız. En son bir yıl önce konut kredisi kullandırdık. Yani sektör için faizin düşük olması, pahalı olması bir anlam ifade etmiyor. Önemli olan finansmana ulaşabilmek” açıklamasını yaptı. Seçim döneminde yabancı yatırımcılara yönelik söylemlerin sektörlere olumsuz etki yaptığına dikkati çeken Ahmet Atış, şöyle konuştu: “6 aylık dönemde ciddi bir sermaye çıkışı oldu. 3’üncü ve 4’üncü çeyrekte bunun kapanacağını düşünüyoruz. Çünkü bugün ekmekten sudan ucuz bir şey varsa Türkiye'de gayrimenkuldür. Enflasyonun devam ettiği ortamlarda doğru gayrimenkul projeleri, doğru gayrimenkul yatırımlarının yani finansman ne şeklinde olursa olsun para kazandıracağı yönündeyiz. Yabancı tarafta da güven önemli.”

Atış Yapı’dan Smart House modeli

Atış Yapı Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Testicioğlu ise Atış Yapı’nın ulaşılabilir sosyal konut statüsündeki Smart House projesini tanıttı. Testicioğlu, pilot bölge olarak Bursa’yı seçtiklerini, ilk etapta 3 bin 500 konut imar edeceklerini, Kayapa bölgesinde başlayacak ve diğer bölgelere yayılacak olan proje kapsamında yıllık 10 bin adet konuta ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Testicioğlu, finansmana ulaşmada sıkıntılar yaşandığı bu dönemde konut sahibi olmak isteyenlere ve yatırımcılara farklı ödeme seçenekleri sunduklarını aktardı.